Erste Endspiele für die Mammuts

Bayernliga-Abstiegsrunde

von Thomas Fritzmeier schließen

Die Mammuts der EA Schongau stehen in der Abstiegsrunde der Bayernliga unter Druck. Ab jetzt zählen nur noch Siege.

Schongau – Ab jetzt ist verlieren verboten. Drei Spieltage vor Schluss bildet die EA Schongau (4. Platz) mit den punktgleichen Wanderers Germering (5.) und den EHF Passau (6.) die untere Hälfte der Tabelle. Der Letzte muss in die Landesliga absteigen. Der Vorletzte tritt in der Relegation gegen den Zweiten der Landesliga-Meisterschaft an. Sieben Punkte braucht die EAS aus den drei noch ausstehenden Partien, um ihre Position zu verteidigen, den Klassenerhalt zu sichern. Mindestens. Heißt: Zwei Spiele müssen nach regulärer Spielzeit gewonnen werden, eines zumindest nicht nach 60 Minuten verloren werden. Klingt schwierig. Ist es auch. Aber nicht unmöglich. EAS-Coach Beppo Lohr vertraut seiner Mannschaft, glaubt fest daran, dass sie den Klassenerhalt packen kann. „Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um die notwendigen Punkte zu holen“, sagt er.

Die entscheidende Frage ist: Kann die junge Schongauer Mannschaft mit dem Druck umgehen? Lohr ist sich nicht ganz sicher, sagt: „Momentan wirkt es so, als würden sich hauptsächlich die Verantwortlichen Gedanken machen, die Spieler entspannt sein.“ Ist das positiv oder negativ zu werten? Lohr: „Werden wir sehen.“

Am Freitag (20 Uhr) erwarten die Schongauer auf heimischem Eis Tabellenführer Geretsried. Auf den ersten Blick die wohl schwierigste Aufgabe. Aber: Der ESC hat den Klassenerhalt schon sicher, wird ohne seine Top-Angreifer Dominik Meierl und Ondreij Horvàth anreisen. Im Tor bekommt Ersatzkeeper Michael Iszovics Einsatzzeit.

Deutlich schwieriger könnte das Gastspiel am Sonntag in Pfaffenhofen (18 Uhr) werden. Der ECP braucht noch Punkte zur Rettung. Die EAS aber auch.

Es fehlen: Christoph Altstetter (Innenbandriss), Simon Maucher (krank), Simon Fend (Innenbandriss/Saison beendet).

DIE GEGNER AM WOCHENENDE

ESC GERETSRIED

Spielbeginn: an diesem Freitag um 20 Uhr in der Eishalle in Schongau.

Zum Gegner: Gegen die Riverrats aus Geretsried haben die Schongauer in dieser Saison bislang alle Spiele verloren, zuletzt in der Abstiegsrunde mit 1:4. Einmal unterlagen sie in der Verlängerung und holten damit einen Punkt. Topscorer bei den Geretsriedern in der Abstiegsrunde ist Martin Köhler, der in sieben Spielen 10 Punkte (6 Tore) gesammelt hat. Der Tscheche Ondreij Horváth liegt in der vereinsinternen Wertung mit 8 Punkten (6 Tore) an der zweiten Stelle.

EC PFAFFENHOFEN

Spielbeginn: am Sonntag um 17.30 Uhr in Pfaffenhofen.

Zum Gegner: Der Vorletzte der Bayernliga-Vorrunde hat in der Abstiegsrunde ordentlich gepunktet und unter anderem mit 4:3 in Schongau gewonnen. In der Vorrunde war die Bilanz ausgeglichen (ein Sieg, eine Niederlage). Erfolgreichster Scorer beim ECP ist derzeit Stephan Trolda (12 Punkte/6 Tore). Der Angreifer war erst im Januar von Oberligist EHC Schönheide nach Pfaffenhofen gewechselt.