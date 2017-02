Mammuts geben das Spiel im ersten Drittel aus der Hand

Eishockey-Bayernliga, Abstiegsrunde

Drei Punkte waren bei der EA Schongau für das Heimspiel in der Bayernliga-Abstiegsrunde gegen den EC Pfaffenhofen fest eingeplant. Aber das ist am Freitagabend schief gegangen.

Schongau – Den Mammuts scheint im ersten Drittel der Ernst der Aufgabe nicht klar zu sein: Kurz nach Spielbeginn der erste Rückschlag für die Gastgeber, denn in der vierten Minute trifft Robert Neubauer zur ECP-Führung. Und es kommt noch bitterer für die Schongauer, die schlecht spielen: Matt Spafford erhöht in der 10. Minute auf 2:0, Michael Welter in der 13. Minute auf 3:0 für Pfaffenhofen. Die EAS leistet sich zu viele Strafzeiten und geht zu Recht mit dem 0:3-Rückstand in die erste Pause.

Im zweiten Durchgang wird das Spiel der EA Schongau nach einer vermutlich lautstarken Pausenansprache von Coach Lohr wirklich besser. Spielerisch und kämpferisch ist es eine völlig veränderte Schongauer Mannschaft im zweiten Drittel, es fehlen nur die Tore. In der 34. Minute scheint die Begegnung dann jedoch frühzeitig entschieden zu sein, als Robert Gebhardt das 4:0 für den EC Pfaffenhofen erzielt.

Aber die Mammuts zeigen Moral, Kampfgeist und ein Lebenszeichen: In der 39. Minute erzielt Simon Mauer das 1:4 aus Schongauer Sicht. In der 43. Minute verkürzt Marius Klein auf 2:4. Schongau gibt alles, zeigt wie fast immer unbändigen Kampfgeist. Und der wird in der 49. Minute auch belohnt, als Simon Maucher zum 3:4 trifft. Die EAS ist wieder dran, hat das Spiel fast gedreht.

Aber am Ende fehlt den Mammuts die Zeit. Vom Kampf und der Moral her wäre der Ausgleich verdient, doch müssen sich die Schongauer sagen lassen, das Spiel im ersten Drittel verloren zu haben.