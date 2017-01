Mammuts mit Traumstart

Eishockey: Bayernliga-Abstiegsrunde

Schongau – Jetzt zählt es: Spiel eins für die EA Schongau in der Abstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga. Dazu waren am Sonntagabend die Germering Wanderers zu Gast am Lech. Für die Mammuts um Trainer Beppo Lohr gab es in diesem Spiel einen verdienten 6:3-Erfolg.

Für die EA Schongau beginnt die Partie mehr als gut: In der sechsten Minute bringt Florian Höfler auf Zuspiel von Andreas Saal sein Team in Führung. Und es kommt noch besser: Nur vier Minuten später erhöht Simon Maucher auf Zuspiel von Marius Klein auf 2:0 für die bis datro bessere EA Schongau. So geht es auch in die erste Pause.

Und aus der kommen die Germeringer zunächst als besseres Team: In der 21. Minute verkürzt J.C. Cangelosi auf 1:2 für die Gäste. Lange Zeit bleibt es im zweiten Drittel eine ausgeglichene Begegnung zwischen den Mammuts und den Wanderers – wenn auch etwas zerfahren. Mit der immer noch verdienten Schongauer Führung geht es in die zweite Pause.

Und aus der kommen dann die Mammuts wacher und konzentrierter. Folgerichtig erhöht die EAS auf 3:1 durch einen Treffer von Marius Klein, den Daniel Holzmann und Mathias Schuster schön in Szene gesetzt haben (42.).

Doch die Partie bleibt spannend, postwendend verkürzt Germering durch Mathias Dosch auf 2:3 (44.). Aber die EAS legt durch Schuster das 4:2 nach (53.). Im Gegenzug verkürzt Nicholas Becker per Penalty auf 3:4 für die Gäste (53.). Aber die Mammuts geben nicht auf, zeigen, dass sie die Partie unbedingt gewinnen wollen.

Fünf Minuten vor Schluss erhöht Marius Klein mit seinem zweiten Treffer auf 5:3. Germering nimmt den Keeper vom Eis, und Marius Klein macht mit seinem dritten Treffer den 6:3-Sieg perfekt.