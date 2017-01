Mammuts verlieren auch in Geretsried

Eishockey-Bayernliga, Abstiegsrunde

In der Bayernliga-Hauptrunde haben die Schongauer Mammuts zweimal gegen den ESC Geretsried verloren (2:3/2:4). Umso wichtiger, dass in der Abstiegsrunde gegen die Riverrats gepunktet wird. Das ist dem Schongauern am Sonntagabend aber nicht gelungen.

Schongau/Geretsried – Die Partie im Geretsrieder Freiluftstadion beginnt alles andere als gut für die Gäste aus Schongau: Das Team von Trainer Beppo Lohr gerät bereits in der fünften Minute durch einen Treffer von Martin Köhler in Rückstand.

Es ist ein sehr kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel, dass sich beide Teams im ersten Drittel liefern – mit vielen Strafzeiten. Max Rass auf Schongauer Seite kassiert sogar eine Spieldauer-Strafe wegen Stockschlags: Das verschärft das Verteidiger-Problem der Mammuts, denen an diesem Abend bereits Max Mewes Daniel Holzmann in der Defensive fehlen.

Im zweiten Drittel bleibt es über weite Strecken das ausgeglichene und kampfbetonte Abstiegskampf-Spiel des ersten Durchgangs mit vielen Strafen, keine der beiden Mannschaften kann der Begegnung ihren Stempel aufdrücken. Beide Teams verschießen einen Penalty. Zum Ende des Drittels wird die EAS besser, kassiert aber eine Minute vor der zweiten Pausensirene ein Kontertor, Daniel Bursch trifft zur 2:0-Führung für Geretsried, mit der es in die zweite Pause geht.

Auch in der Anfangsphase des dritten Drittels will den gewohnt gut kämpfenden Mammuts kein Treffer gelingen. In der 51. Minute ist die Partei dann scheinbar entschieden: Dominik Meierl gelingt das 3:0 für Geretsried. Und es kommt noch schlimmer: Ondrej Horvath erhöht für die Riverrats auf 4:0 (56.). Aber die Mammuts kämpfen: Florian Höfler markiert im Gegenzug den Ehrentreffer für die EA Schongau, dann ist Schluss.