Mammuts verlieren trotz starker Leistung

Eishockey-Bayernliga, Abstiegsrunde

von Jochen Schröder

Nächste Runde im Kampf der EA Schongau um den Verbleib in der Eishockey-Bayernliga: Am zweiten Spieltag der Abstiegsrunde haben es die Mammuts am Freitagabend mit dem EV Moosburg zu tun bekommen. Am Ende stand eine bittere Niederlage für die EAS.

Schongau/Moosburg – Das Spiel beginnt aus Sicht der Schongauer gar nicht gut. Nachdem sich beide Teams etwas abgetastet haben, trifft Daniel Schander in der 12. Spielminute zur Führung für Moosburg. Aber die Mammuts zeigen genau die richtige Reaktion: Nur eine Minute später erzielt Florian Höfler den Ausgleich für die Schongauer. Die Mammuts zeigen eine sehr gute Leistung, haben die besseren Chancen auf ihrer Seite, Treffer wollen aber keine mehr fallen. Mit dem 1:1-Unentschieden geht es auch in die erste Drittelpause.

Durchgang zwei beginnt mehr als gut für die starken Schongauer: Milan Kopecky erhöht in der 26. Minute auf 2:1 für die EA Schongau. Und es kommt noch besser: Friedrich Weinfurtner verwandelt einen Penalty zum 3:1 (27.). Und Weinfurtner ist es auch, der in der 32. Minute auf 4:1 für die Mammuts erhöht.

Aber die Moosburger geben sich noch lange nicht geschlagen: Sie verkürzen in der 36. Minute auf 2:4. Auch das zweite Drittel ist ein gutes und kampfbetontes, bei dem die Schongauer dank ihrer gewohnten mannschaftlichen Geschlossenheit das bessere Team sind und damit auch verdient mit der 4:2-Führung im Rücken in die zweite Pause gehen.

Der letzte Durchgang beginnt dann mit einem Dämpfer für die Mammuts: Mathias Jeske trifft zum 3:4 für die Moosburger (44.). Es wird also nochmal eng und spannend. Und dann passiert, was aus Schongauer Sicht nicht passieren sollte: Moosburg kommt zum 4:4-Ausgleich (52.). Schlimmer noch: Christian Birk schießt die Gastgeber fünf Minuten vor Schluss mit 5:4 in Führung.

Und die geben die Moosburger bis zur Schlusssirene nicht mehr ab. Die Schongauer ärgern sich nach dem Schlusspfiff zu Recht, dass sie in den ersten beiden Dritteln, in denen sie besser waren, nicht alles klargemacht haben. jochen schröder