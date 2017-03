Schongauer Mammuts verlieren auch Trainer Lohr

Eishockey, Bayernliga Abstiegsrunde

Aus. Vorbei. Das war es für die Mammuts der EA Schongau mit dem Abenteuer Eishockey-Bayernliga. Zusammenfassung, Resümee, Spurensuche und Ausblick.

Schongau – Tief saß die Enttäuschung bei den Schongauern am Freitagabend nach dem Schlusspfiff im alles entscheidenden Abstiegs-Spiel gegen die Passau Black Hawks. 3:6 hatten die Mammuts verloren, was den sicheren Abstieg aus der Bayernliga bedeutete. Das Gesicht von Trainer Beppo Lohr war versteinert, Teammanager Martin Resch saß minutenlang bedient auf der Bank, die Augen vor Enttäuschung geschlossen.

„Das war schon eine brutale Ernüchterung nach dem Spiel“, sagt Resch. Fast sechs Stunden haben Spieler, Trainer und weitere Verantwortliche nach dem Schlusspfiff gemeinsam in der Kabine gesessen, um das Geschehene zu realisieren. „Das wird aber noch eine gehörige Zeit dauern, das alles aufzuarbeiten. Momentan ist da eine gewisse Leere.“

Obwohl das erste, frühe Fazit nach der Saison durchaus positiv ausfällt: „Ich finde, dass wir über weite Strecken der Saison gezeigt haben, dass wir Bayernliga-tauglich sind“, sagt Resch. „Und wenn du Auswärtssiege bei Top-Vereinen wie Memmingen und Peißenberg einfährst, heiß das schließlich auch schon was.“

Aber: Über die gesamte Spielzeit habe dem Team die Konstanz gefehlt. „Wir hätten überhaupt erst gar nicht in die Abstiegsrunde kommen müssen“, findet Resch. Eine gewisse Abschluss-Schwäche sowie eine erkältungsbedingte Schwächephase in der Mitte der Hauptrunde sind Faktoren, die mitverantwortlich dafür waren. „Und in der Abstiegsrunde sind wir dann in den letzten Spielen in eine Drucksituation gekommen, mit der der eine oder andere Spieler nicht umgehen konnte.“

+ Betretene Miene I: Schongaus Manager Martin Resch in den Minuten nach der entscheidenden Niederlage. © Wieland Der Abstieg ist aber nicht die einzige bittere Pille, die die EA Schongau und ihre Fans in diesen Tagen schlucken müssen: Jetzt ist bekannt geworden, dass Trainer Beppo Lohr aufhört.

Lohr, der den Verein im November 2013 in der Landesliga übernommen hatte, verlässt die Schongauer auf eigenen Wunsch. „Ich habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren alles gegeben, versucht, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass jemand anderes kommt und neue Impulse setzt“, sagt er.

Seine Entscheidung hatte Lohr den Verantwortlichen schon vor dem entscheidenden Spiel am Freitag mitgeteilt. Die Mannschaft erfuhr erst später davon. „Wir wollten nicht, dass Unruhe aufkommt, die Konzentration gestört wird.“

Mit Lohr verliert die EAS ein absolutes Aushängeschild und eine treibende Kraft. Der 52-Jährige formte in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Teammanager Martin Resch eine schlagkräftige Mannschaft, half vielen jungen Spielern dabei, sich im Seniorenbereich zu etablieren.

Wer künftig die Mammuts, die laut Lohr „viel Potenzial haben“, trainiert, steht noch in den Sternen. Resch sagt: „Es ist natürlich sehr schade, dass Beppo aufhört. Er war in den vergangenen vier Jahren der Baumeister des Teams, Vater des Erfolgs, hat das Beste aus der Mannschaft herausgeholt, wofür wir ihm sehr dankbar sind.“ Auch aus Respekt vor Lohr und dessen Arbeit haben Resch und die übrigen Vereins-Verantwortlichen dessen Nachfolge noch nicht angepackt. „Es gibt natürlich Wunschkandidaten, aber ich habe noch mit keinem gesprochen“, sagt der Manager. Schließlich habe er noch einen Rest Hoffnung gehabt, dass der Trainer es sich doch noch einmal anders überlegen würde.

Resch will sich und dem Team jetzt erst einmal eine Pause gönnen, um das Geschehene zu verarbeiten und dann die Planungen für die neue Saison anzugehen. „Ich hoffe und denke aber, dass wir mit einem Großteil der jetzigen Mannschaft weitermachen können, auch wenn es sicher kleine Veränderungen geben wird“, sagt Resch.

Bis dahin heißt es aber abwarten: „Im Eishockey ist nie etwas definitiv“, sagt Resch mit Blick auf die noch laufenden Playoff-Spiele. Denn je nachdem, wie Schönheide bzw. Germering in den Playoffs abschneiden, könnte ein Bayernliga-Verbleib der Mammuts doch noch möglich sein.

Thomas Fritzmeier/Jochen Schröder