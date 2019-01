Schongauer Mammuts verlieren in Geretsried im ersten Drittel

Eishockey: Bayernliga-Abstiegsrunde

Spiel fünf die EA Schongau in der Bayernliga-Abstiegsrunde: In Geretsried geraten die Mammuts bereits in er zweiten Minute in Rückstand. Alles andere als ein Auftakt nach Maß nach dem souveränen Sieg gegen Amberg vom Freitagabend.

Schongau/Geretsried – Noch schlimmer: Eine Minute später liegen die Schongauer mit 0:2 hinten.

Und es wird noch schlimmer: Die Riverrats erhöhen auf 3:0 (7.), und die Mammuts nehmen eine Auszeit. Immerhin: Jakub Muzik verkürzt auf 1:3 (9.), aber Geretsried trifft postwendend zum 4:1 10.). So geht ein extrem schwaches erstes Drittel für die Mammuts zuende, die ihren Gegenspielern zu viel Platz lassen und zudem zu viele Strafzeiten kassieren.

Lange Zeit im zweiten Drittel schaffen es die Schongauer durch verbesserte Abwehrarbeit, keine weiteren Gegentreffer zu kassieren. Sie schaffen es selber aber auch nicht, bei den vorhandenen Chancen – auch in Überzahl – den Puck im Geretsrieder Kasten unterzubringen. In der 30, Minute klingelt es dann doch wieder im Kasten der Mammuts, als Geretsried auf 5:1 erhöht.

Die Hoffnung in den Reihen der Schongauer hält Sebastian Sutter am Leben, denn er trifft in der 34. Minute auf 2:5 aus EAS-Sicht. Mit diesem Ergebnis geht es auch in die zweite Pause.

Und auch im letzten Spielabschnitt kämpfen die Mammuts aufopferungsvoll und können den Kasten von Lukas Müller lange sauber halten. In der 51. Minute ist es dann aber wieder soweit: Die Hausherren vollenden einen Angriff mit dem Tor zum 2:6 aus Schongauer Sicht.

Dass sich die EAS nicht aufgiebt beweist Tobias Turner wenig später, als er auf 3:6 verkürzt (53.). In den Schlusssekunden kassieren die Schongauer dann noch den Treffer zum 3:7-Endstand.