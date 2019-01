Paukenschlag! EAS-Chef tritt ab

Abteilungsleiter Mayr hört auf

von Thomas Fritzmeier schließen

Vorstands-Hammer bei der EA Schongau! Nach nur acht Monaten im Amt wirft Abteilungsleiter Gerd Mayr hin, tritt als Chef zurück. Über die Gründe schweigt er sich aus.

Schongau – Rund acht Monate ist es jetzt her, da sprühte Gerd Mayr nur so vor Elan. Der damals 45-Jährige wollte als neuer Chef der EA Schongau einiges anpacken. Das Marketing sollte ausgebaut, neue Sponsoren generiert und mehr Zuschauer ins Stadion gelockt werden. „Der Verein hat viel Potenzial. Das wollen wir ausschöpfen“, sagte der Geschäftsmann aus Lechbruck damals voller Tatendrang.

+ Gerd Mayr ist nicht mehr Vorsitzender der EA Schongau. Er war nur acht Monate im Amt © Archiv Mittlerweile ist von Mayrs Elan nichts mehr übrig geblieben. Bereits am vergangenen Sonntag erklärte er – nach eigener Aussage – innerhalb der Vorstandschaft seinen Rücktritt als Abteilungsleiter. Am Donnerstag folgte noch eine kurze Aussprache mit den anderen Vorständen. Die blieb aber ohne Ergebnis. Heißt: Mayr ist ab sofort raus bei den Mammuts. Über die Gründe für seinen Rücktritt schweigt sich Mayr aus. „Ich gebe dazu keinen Kommentar ab“, sagte er auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Vonseiten der Mammuts gab man sich ebenfalls zurückhaltend. In einem offiziellen Statement der EAS heißt es: „Es gab unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Vereins. Gerd Mayr hat uns deshalb seinen Rücktritt angeboten, den wir letztlich auch angenommen haben.“

Interimsmäßig übernimmt der bisherige Vize-Chef, Toni Linder, die Führung der Abteilung. Wann ein neuer Abteilungsleiter gewählt wird, steht noch nicht fest.

Klatsche in Erding

Sportlich gibt’s am Sonntag ebenfalls eine böse Überraschung für die EAS. Zum Abschluss der Hauptrunde unterliegen die Mammuts, bei denen Trainer Roman Mucha nach seiner Sperre wieder dabei ist, in Erding mit 10:3. Trotz der Pleite beendet die EAS die Runde auf Rang elf.

Milan Kopecky (4.) hatte die Schongauer zwar früh in Führung geschossen. Danach klappte aber nicht mehr viel bei der EAS. Die Mammuts, die einige Stammkräfte schonten, kassierten vier Treffer (zwei davon in Unterzahl) am Stück, gingen mit einem 1:4-Rückstand in die Pause. EAS-Manager Martin Resch: „Wir haben einfach zu viele Strafen kassiert.“

Im Mitteldrittel gibt’s wieder nur Powerplay-Tore zu sehen. Zweimal ist Erding (22./36.) erfolgreich. Einmal die Mammuts. Kopecky verkürzt zum zwischenzeitlichen 2:5 (32.).

Erding, dass die Vorrunde auf Platz drei beendet, ballert danach fröhlich weiter, legt noch vier weitere Treffer nach. Für Schongau ist nur noch Sebastian Schattmaier erfolgreich.

Lesen Sie auch: EC Peiting holt Hauptrunden-Titel.