Spielabbruch, Zitterpartie, Traumgegner für die Play-offs: Das verrückte Wochenende der EA Schongau

Von: Roland Halmel

Zwei Treffer steuerte Florian Höfler gegen Ulm bei. Foo: Halmel © Roland Halmel

Die EA Schongau hat ein bewegtes Wochenende hinter sich. Am Freitag musste die Partie gegen Ulm abgebrochen. Zwei Tage später folgte die Wiederholung.

Schongau – Spielausfall wegen defekten Zambonis, Abbruch wegen eines Puckwurfs auf eine Schiedsrichterin und jetzt am Freitag beim Heimspiel gegen Ulm ein vorzeitiges Spielende wegen eines Lochs im Eis: Die EA Schongau hat in dieser Saison die Seuche am Schuh. „So etwas habe ich in 40 Jahren Eishockey in der Häufung noch nicht erlebt“, sagte EAS-Eishockeychef Franz Andergassen am Freitag nach dem Abbruch der letzten Meister-Rundenpartie gegen die „Donau-Devils“ zerknirscht.

Mit vereinten Kräften wurde versucht, das Loch im Eis wieder zu schließen. © Holger Wieland

Auslöser war die Werbefolie auf der Betonpiste, die normalerweise unter dem Eis liegt. Weil die Eisdecke an einer größeren Fläche zu dünn geworden war, kam die Folie Anfang des zweiten Durchgangs zum Vorschein. Trotz intensiver Bemühungen der Schongauer konnte dieses Malheur nicht behoben werden, sodass die Begegnung beim Spielstand von 1:2 abgebrochen werden musste. Weil Eile geboten war, da am kommenden Freitag die Play-offs beginnen, trafen sich beide Teams bereits zwei Tage später erneut in Schongau zum Nachholtermin.

Traumgegner in den Play-offs: Es wird ein Derby

In einer nicht unbedingt hochklassigen, aber dafür spannenden Partie drehten die „Mammuts“ daheim einen Zwei-Tore-Rückstand in einen 4:3-Sieg, mit dem sie sich den dritten Platz in der Gruppe B sicherten. Somit kommt es in der ersten Playoff-Runde zum Derby gegen Peißenberg. „Jetzt haben wir das Spiel, auf das wir alle hingefiebert haben“, sagte EAS-Manager Martin Resch.

Der Sieg gegen Ulm war allerdings eine Zitterpartie. „Im ersten Drittel hatten die Gäste ein Übergewicht, im zweiten kamen wir gut zurück und der dritte Durchgang war ausgeglichen“, analysierte EAS-Coach Markus Ratberger. Beide Mannschaften waren mit viel Elan in das Spiel gestartet. Ryan Murphy, der am Freitag noch erkrankt gefehlt hatte, vergab gleich eine Großchance. Im Gegenzug machte es Dominik Synek (3.) besser. Den Konter schloss der Ulmer Torjäger mit dem 1:0 ab. Die Antwort der „Mammuts“ folgte auf dem Fuß. Florian Höfler (4.) glich aus. Der Jubel war kaum verklungen, da schlugen die Schwaben erneut zu. Felix Anwander (5.) überwand EAS-Goalie Daniel Blankenburg zum 2:1.

Kevin Steiner beschert den Sieg

Anfang des zweiten Durchgangs bauten die Gäste den Vorsprung auf 3:1 aus, da Synek (25.) nach einer vergebenen Großchance von Florian Höfler erneut einen Konter setzte und versenkte. Im Anschluss verhinderte Blankenburg das vierte Ulmer Tor, als er gegen den frei stehenden Florian Döring (27.) parierte. Danach befreiten sich die Schongauer. Ein gutes Zuspiel von Samy Paré verwertete Mathias Müller (32.) zum 2:3. Wenig später nutzte Höfler (35.) das vierte Überzahlspiel der EAS zum Ausgleich.

In der Schlussphase vergaben die „Mammuts“ in einer fast zweiminütigen doppelten Überzahl die große Gelegenheit zur Führung. Die Gäste, die unbedingt gewinnen wollten, um Königsbrunn in den Play-offs zu vermeiden, zogen ihre letzte Karte und nahmen ihren Goalie vom Eis. Der Schuss ging aber nach hinten los. Kevin Steiner (60.) versenkte den Puck in den verwaisten Kasten zum 4:3-Sieg der „Mammuts“.

Statistik

EA Schongau 4

VfE Ulm/Neu-Ulm 3

(1:2, 2:1, 1:0)

1. Drittel: 0:1 (2:05) Synek (Rodrigues), 1:1 (3:39) Höfler (Holzmann), 1:2 (4:07) Anwander (Miller/Tischendorf). 2. Drittel: 1:3 (24:50) Synek (Klingler), 2:3 (31:13) Müller (Pare/Murphy), 3:3 (34:50) Höfler (Steiner/Klein/5-4). 3. Drittel: 4:3 (59:00) Steiner (Klein). Strafminuten: EAS 6, VfE 12. Schiedsrichter: Storf, Sperl. Zuschauer: 249.