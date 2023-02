Wochenende der Wahrheit für die Schongauer „Mammuts“

Von: Roland Halmel

Eishockeyspieler Florian Seelmann (Mi.) von der EA Schongau im Bayernliga-Spiel der Meisterrunde gegen den ERSC Amberg. © Roland Halmel

Die EA Schongau tritt in der Meisterrunde der Bayernliga gegen Erding und Amberg. In diesen Partien wird eine Entscheidung bezüglich des „Heimrechts“ fallen.

Schongau – Extrem eng geht es in der Meisterrunde B der Eishockey-Bayernliga zu. Zur Halbzeit liegt Spitzenreiter ERSC Amberg nur zwei Punkte vor dem Vierten, dem VfE Ulm/Neu-Ulm. Dazwischen rangieren die mit Ulm punktgleichen „Erding Gladiators“ und die EA Schongau. Die beiden Tabellennachbarn treffen am heutigen Freitag (20 Uhr) an der Lechuferstraße aufeinander.

Schongau gegen Erding und Amberg

„Ein schwerer Brocken wie immer“, sagt EAS-Coach Markus Ratberger vor dem Duell mit den Erdingern. In dieser Saison gewannen die „Mammuts“ zweimal knapp mit 7:6 nach Penaltyschießen und einmal mit 5:3. Ein weiterer Vergleich beider Teams, in der Hauptrunde in Erding, wurde nach einem Puckwurf auf eine Schiedsrichterin abgebrochen und danach für die EAS gewertet. „Die ,Gladiators‘ haben eine kompakte Truppe, aus der Stürmer Tomas Plihal heraussticht“, sagt Ratberger. Trainiert werden die Erdinger vom ehemaligen Nationalspieler Felix Schütz.

Immer enge Duelle mit den „Gladiators“

Am Sonntag (18.30 Uhr) wartet auf die Schongauer eine nicht minder schwere Aufgabe beim Tabellenführer Amberg. „Da müssen wir es schaffen, deren starken Abwehrverbund zu knacken“, erklärt Ratberger. In den bisherigen drei Vergleichen mit den Oberpfälzern biss sich die EAS regelmäßig die Zähne an der ERSC-Defensive vor dem starken Goalie Timon Bätge aus. Die Folge waren drei hauchdünne Niederlagen (2:3, 3:4 nach Verlängerung, 4:5). Im vierten Anlauf soll nun der erste Saisonsieg gegen die „Wild Lions“ her, die neben der besten Abwehr der Liga zusätzlich auf ein extrem starkes Konterspiel vertrauen. Beste Scorer in der Hauptrunde beim ERSC waren Brett Mennear (38 Punkte) und Marco Pronath (37 Punkte). Mit beiden machten auch die „Mammuts“ schon unerfreuliche Bekanntschaft.

„Wir müssen in beiden Partien clever spielen und Strafzeiten vermeiden“, erklärt Markus Ratberger. Er selbst konnte krankheitsbedingt unter der Woche das Training nicht leiten. Bis zum Wochenende hofft er aber, wieder fit zu sein. Im Kader der Schongauer gibt es indessen keine Ausfälle. Nachdem auch Stürmer Simon Maucher wieder zur Verfügung steht, kann die EAS in den beiden richtungsweisenden Spielen in Bestbesetzung auflaufen. „An diesem Wochenende entscheidet sich das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde. Wenn man sechs Punkte holt, ist man unter den ersten zwei“, sagt Ratberger. Im Falle eines entscheidenden letzten Spiels in der Play-off-Serie dürfen der Erste und Zweite diese Partie vor heimischem Publikum austragen.

