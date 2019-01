Elf Tore: Mammuts mit Kantersieg

Heimsieg gegen Vilshofen

Woow! Dei EA Schongau schießt Vilshofen vom Eis - und übernimmt die tabellenführung.

Schongau – Die Ansage von Martin Resch war deutlich gewesen. Der Manager von Bayernligist EA Schongau hatte von seinem Team gefordert, in beiden Partien an diesem Wochenende zu punkten. Und die Mannschaft hatte zugehört! Nach dem knappen 3:2-Erfolg am Freitag in Buchloe legten die Mammuts am Sonntag weiter nach, gewannen ihr Heimspiel gegen Vilshofen mit 11:1. Dank des perfekten Wochenendes übernehmen die Schongauer die Tabellenführung in der Gruppe C der Quali-Runde zur Bayernliga.

Den Grundstein zum Erfolg legen die Mammuts bereits in den ersten zehn Minuten. EAS-Tscheche Jakub Muzik trifft doppelt (6./9.), bringt sein Team mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause legen die Schongauer weiter nach. Diesmal ist Sebastian Sutter (18.) erfolgreich. „Wir waren in den ersten 20 Minuten deutlich überlegen“, sagt Resch in der Pause. „Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, hätten wir noch viel höher geführt.“

Trotz des beruhigenden Vorsprungs lassen die Schongauer nicht nach. Sie geben auch im zweiten Abschnitt Vollgas, bauen ihre Führung weiter aus. Januar-Neuzugang Markus Andrä (27.) und Oldie Milan Kopecky (28.) schrauben das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe.

EAS-Coach Roman Mucha gibt seinen Stars danach ein bisserl mehr Pausen, lässt mit vier Reihen spielen. An der Überlegenheit der Mammuts ändert das nichts. Mauro Seider (42.), Fabian Magg (42.), Sutter (48./57.), Tobias Dressel (50.), Kopecky (56.) legen sechs weitere Treffer nach. Weil Vilshofen noch der Ehrentreffer gelingt, endet die Partie mit 11:1 – und die EAS feiert das geforderte perfekte Wochenende.