Mammuts gehen in Klostersee baden

Die EA Schongau kommt auf fremden Eis einfach nicht in Fahrt. In Klostersee kassierten die Mammuts bereits die fünfte Auswärtspleite der Saison.

Schongau – Verdammt lang her! Über acht Monate, heute sind es exakt 254 Tage – und es werden noch ein paar hinzukommen. Was? Der letzte Auswärtssieg der EA Schongau. Am 9. März gewannen die Mammuts in Reichersbeuern. Seitdem herrscht auf fremden Eis (Sieg-)Ebbe. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Gestern Abend setzte es die nächste Auswärtspleite: 0:6 unterlag die EAS beim EHC Klostersee.

Die Schongauer erwischen in Grafing (dort ist der EHC Klostersee beheimatet) mal wieder einen Fehlstart, liegen schon nach elf Minuten mit 0:2 zurück. Veit Wieczorek (7.) im Powerplay und Gennaro Hördt (11.) hatten die Gastgeber in Führung geschossen.

In der Pause reagiert EAS-Coach Roman Mucha, stellt seine Reihen um. In der ersten Formation stürmen nun die beiden Kontingentspieler Milan Kopecky und Jakub Muzik mit Mauro Seider.

Bringt? Nicht viel! Die neue Paradereihe sorgt zwar immer wieder für Gefahr vor dem EHC-Tor, trifft aber die Kiste nicht. Klostersee zieht derweil sein Spiel eiskalt durch, trifft munter weiter. Beim 3:0 (22.) von Raphael Kaefer sieht EAS-Keeper Lukas Müller nicht gut aus. Als kurz darauf Thomas Hummer das 4:0 (28.) nachlegt, ist der Torwart chancenlos.

Im Schlussdrittel bleibt’s dabei: Schongau bringt die Scheibe nicht unter, Klostersee vollstreckt ohne Gnade. Gennaro Hördt, der insgesamt drei Tore erzielt, schraubt das Ergebnis mit einem Doppelpack binnen 95 Sekunden auf 6:0 in die Höhe – und lässt die EAS weiter auf einen Auswärtssieg warten.

Am Sonntag kommt Erding

EAS-Teammanager Martin Resch: „Ein Top-Team, gegen das wir nur überraschen können.“

Spielbeginn: am Sonntag um 17 Uhr in der Eishalle Schongau

Zum Gegner: Die Erding Gladiators sind die einzige Mannschaft der Bayernliga, die komplett ohne Kontingentspieler auskommt – und das mit Erfolg: Das Team um Trainer Topi Dollhofer ist Achter und damit voll auf Playoff-Kurs. Einziges Manko der Erdinger: Sie haben einen sehr kleinen Kader, können sich keine größeren Ausfälle leisten. Das Prunkstück des TSV ist traditionell die Offensive. Die Paradereihe mit Daniel Fischer, Florian Zimmermann und Topscorer Daniel Krziok (20 Punkte) hat die Hälfte aller Erdinger Tore erzielt.