Mammuts vernaschen Ice Dogs

Sieg im Keller-Duell

von Thomas Fritzmeier schließen

Es geht doch! Die EA Schongau kann doch noch gewinnen, feiert einen knappen erfolg gegen Schlusslicht Pegnitz. Zwei Tschechen sorgen für die Entscheidung.

Schongau – Pleitenserie gestoppt! Nach fünf Niederlagen in Serie gelingt der EA Schongau endlich wieder ein Sieg. Im Keller-Duell gegen Bayernliga-Schlusslicht Pegnitz feiern die Mammuts einen knappen 5:3-Erfolg.

Martin Resch hatte im Vorfeld des Keller-Duells angekündigt, die Partie werde „sicher kein Eishockey-Leckerbissen“ werden. Die Fans hatten trotzdem Spaß. Zumindest im ersten Abschnitt. Die EAS ist von Beginn an hellwach – geht früh in Führung. Simon Maucher trifft, schießt die Mammuts mit 1:0 (9.) in Front. Und die Schongauer legen nach. Abwehr-Riese Tobias Turner (1,96 Meter groß) hämmert den Puck zum 2:0 (18.) ins Netz.

ABER: Zuletzt hatte die EAS gegen Dorfen eine 4:1-Führung verspielt, die Partie nach Verlängerung noch verloren. Und auch am Freitagabend lassen die Mammuts den Gegner wieder ins Spiel kommen. Pegnitz’ Aleksandrs Kercs (32.) und Pierre Kracht (39.) im Powerplay stellen auf 2:2.

Diesmal bekommen die Schongauer aber die Kurve. EAS-Top-Torjäger Fabian Magg (43.) bringt die Mammuts mit seinem neunten Saisontreffer wieder in Führung. In doppelter Überzahl erhöht Milan Kopecky auf 4:2 (50.). Nach dem Anschlusstor von Kercs, macht Jakub Muzik dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene den Deckel drauf, trifft zum 5:3-Endstand.

