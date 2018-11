Mammuts mit Moral

Punkt gegen Erding

von Thomas Fritzmeier schließen

Die EA Schongau holt gegen Erding dreimal einen Rückstand auf, rettet einen Punkt. Zum Sieg reicht es aber nicht.

Schongau – Sie leben noch! Die Mammuts der EA Schongau holen nach zwei Pleiten am Stück immerhin wieder einen Punkt, verlieren gegen das Top-Team aus Erding mit 3:4 nach Verlängerung. Beeindruckend: Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften holen die Schongauer dreimal einen Rückstand auf, retten sich so in die Extra-Zeit. EAS-Teammanager Martin Resch sagt nach der Partie: „Die Mannschaft hat unglaublich viel Moral bewiesen und den Erdingern einen tollen Kampf geliefert.“

Fast schon traditionell laufen die Mammuts aber zunächst wieder einem Rückstand hinterher. Rund fünf Minuten sind gespielt, da trifft Florian Zimmermann zum 1:0. 42 Sekunden vor der Pausensirene schlägt die EAS zurück. In Überzahl versenkt Milan Kopecky die Scheibe im Gästetor, stellt auf 1:1.

Im Mitteldrittel ist das Remis dann wieder futsch. Erdings-Topscorer Daniel Krzizok schiebt ein, bringt den Favoriten wieder in Führung. Es dauert bis zur 44. Minute, ehe die Mammuts die richtige Antwort geben. Wieder steht Kopecky richtig – 2:2.

Die Gäste, die am Freitag noch das Spitzenteam aus Landsberg mit 6:4 geschlagen hatten, lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Florian Fischer (47.) schießt die Erdinger wieder in Front.

Die Mammuts stecken den erneuten Rückschlag gut weg, geben nicht auf – und werden belohnt: Sebastian Schattmaier trifft, rettet die EAS in die Verlängerung. Damit haben die Schongauer schon einen Punkt sicher.

In der Overtime geht es dann relativ zügig: Krzizok (62.) entscheidet mit seinem zweiten Tor des Abends die Partie zugunsten der favorisierten Gäste.