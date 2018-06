Die Nummer eins – ein Fall für zwei

EAS präsentiert Torhüter Duo

Zwei Keeper für die Nummer eins: Die EA Schongau setzt in der kommenden Spielzeit auf zwei gleichstarke Keeper - und die Rotation.

Schongau – Martin Resch hat einen der schwierigsten Jobs im deutschen Eishockey. Seine Aufgabe ist es, mit wenig Geld einen starken Kader auf die Beine zu stellen. Einen, der in der Bayernliga bestehen, mit ein bisserl Glück auch mal die Play-offs erreichen kann. Dafür braucht er aber die passenden Spieler. Solche, die nicht auf dicke Gehaltschecks warten. Die kann der Manager der EA Schongau nicht bieten. Sondern Spieler, die von der Idee des Clubs, dem Zusammenhalt im Team, begeistert sind. Manchmal braucht er auch ein bisserl Glück!

Und das hatte Resch jetzt. Er hat gleich zwei dicke Fische an Land gezogen, die er beim ersten Fanstammtisch der EAS im Restaurant der „MöbelCentrale“ präsentierte: Mit Daniel Blankenburg (23), zuletzt bei Bayernliga-Absteiger Buchloe aktiv, und Lukas Müller (23/Hannover Scorpions, Oberliga Nord) wechseln zwei bärenstarke Keeper zu den Mammuts. Sie sollen sich künftig die Aufgaben im EAS-Kasten teilen. Eine klare Nummer eins, also einen Stammkeeper wird es nicht geben! Blankenburg und Müller spielen abwechselnd. „Mit Daniel und Lukas sind wir in der kommenden Saison herausragend besetzt und werden über eines der besten Torhüter-Duos der Bayernliga verfügen. Sie kennen unsere Planungen, können damit umgehen und freuen sich auf die anstehende Spielzeit“, sagt Resch.

Torhüter-Rotation bei den Mammuts! Eine ungewöhnliche Lösung – die aber Sinn ergeben kann. Setzt man beide Torhüter gleich oft ein, bleiben beide im Rhythmus. Fällt einer aus, braucht der andere keine Anlaufzeit, sondern ist sofort bei 100 Prozent. Außerdem stacheln sich die Torhüter gegenseitig zu Höchstleistungen an. Im Idealfall. Schwierig wird es erst, wenn ein Keeper eine Schwächephase durchläuft. Ob die Mammuts dann an der Rotation festhalten? Abwarten.

Neben den neuen Goalies stand beim Fanstammtisch auch Angreifer Simon Fend im Mittelpunkt. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag bei der EAS verlängert, geht in seine vierte Spielzeit bei den Mammuts. Resch: „Simon hat sich in den vergangenen drei Jahren immer gesteigert, sich enorm weiterentwickelt. Er wird mit seinem Tempo und seiner Erfahrung auch in der kommenden Spielzeit ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams sein.“

Nicht mehr für die Schongauer auflaufen wird Dennis Schlickenrieder. Der Keeper war nach dem überraschenden Abgang von Niklas Marschall Mitte der vergangenen Spielzeit zur EAS gekommen. Jetzt kehrt er wieder in die Landesliga zurück.