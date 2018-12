Bei Sieg in Passau: Mammut-Tschechen zaubern

Schongau holt Dreier

von Thomas Fritzmeier schließen

Die EA Schongau sorgt für eine kleine Sensation, gewinnt in Passau. Vorne zaubern die Tschechen, hinten hext Keeper Blankenburg.

Schongau – Überraschungssieg für die EA Schongau! Der Eishockey-Bayernligist gewinnt bei den EHF Passau mit 5:2, holt drei Punkte. Auch, weil die Mammut-Tschechen vorne zaubern und Keeper Daniel Blankenburg hinten den Hexer gibt.

Die Mammuts kassieren im ersten Abschnitt eine Strafe nach der anderen, zeigen aber eine Mega-Moral. Insgesamt rund zehn Minuten müssen sie mit einem Mann weniger auf dem Eis ran, halten aber mit viel Leidenschaft und einem bärenstarken Blankenburg im Kasten dagegen. „Er hat im ersten Abschnitt überragend gehalten“, lobt EAS-Manager Martin Resch. Einen Gegentreffer muss der Mammut-Torhüter in den ersten 20 Minuten aber hinnehmen. Martin Zahora hatte Passau bereits in der vierten Minute in Führung geschossen. Weil Markus Jänichen aber kurz darauf ausgleicht, geht es beim Stand von 1:1 in die Pause.

Danach gibt’s einen Zauber-Auftritt der Mammut-Tschechen: Jakub Muzik tanzt drei Passauer aus, legt ab zu Milan Kopecky – drin. 2:1 (25.) für die EAS. Kurz darauf macht’s Muzik dann selbst. Schongaus Topscorer erhöht mit seinem 17. Saisontor auf 3:1 (31.). Kopecky (35.), mit seinem zweiten Tor des Abends, baut die Führung sogar noch weiter aus.

Ganz erlegt sind die Black Hawks (schwarze Falken) aus Passau aber noch nicht. Ex-EAS-Angreifer Svatopluk Merka verkürzt in Überzahl auf 2:4 (45.). Schon drei Minuten vor Schluss gehen die Gastgeber volles Risiko, nehmen ihren Keeper vom Eis. Ohne Erfolg. Im Gegenteil. Matthias Müller schiebt den Puck ins verwaiste EHF-Gehäuse, und macht dem 5:2 (60.) den Sieg der Schongauer endgültig perfekt.