EAS holt Andrä - Auszeichnung für Muzik

Gute nachrichten für die Mammuts

von Thomas Fritzmeier schließen

Die EA Schongau angelt sich einen Peißenberger, rüstet nochmal nach. Der Tscheche Jakub Muzik erhält derweil eine Auszeichnung.

Schongau – Gute Nachrichten für die EA Schongau. Und das gleich im Doppelpack: Markus Andrä, bis vor kurzem noch für Landkreis-Rivale TSV Peißenberg im Einsatz, ist ab sofort für die Mammuts spielberechtigt. Der bullige Angreifer (1,90 Meter groß, 85 Kilogramm schwer) löste seine Vereinbarung bei den Eishacklern (17 Spiele, 2 Punkte) auf und soll schon im letzten Vorrunden-Spiel der EAS am Sonntag in Erding (18 Uhr) zum Einsatz kommen.

EAS-Teammanager Martin Resch sagt über den Neuzugang: „Markus hat ein paar Mal bei uns mittrainiert und uns schnell von seinen Qualitäten überzeugt. Er ist ein schneller Spieler mit guter Physis und wird unsere dritte Angriffsformation extrem aufwerten. Wir sind sehr froh, dass er uns in der Verzahnungsrunde mit der Landesliga verstärken wird.“

Muzik ist Spieler des Monats

Die zweite gute Nachricht lieferte ein Sommer-Neuzugang: Jakub Muzik. Der Tscheche, der sich zuletzt in bestechender Form präsentiert hatte, wurde vom Online-Portal bayernhockey.com als Bayernliga-Spieler des Monats (Dezember) ausgewählt. Das 14-köpfige Experten-Gremium wählte den 28-Jährigen, der im Sommer vom HC Neumarkt aus der österreichischen Alps Hockey League zu den Mammuts gekommen war, vor den dem schweinfurter Kevin Keßler und dem Miesbacher Bohumil Slavicek auf Platz eins. In den vergangenen zehn Partien hatte Muzik 18 Scorerpunkte (neun Tore, neun Vorlagen) gesammelt. Mit insgesamt 36 Zählern führt der Tscheche auch die vereinsinterne Scorerwertung an.

Punkterekord ausbauen

Am letzten Spieltag der Vorrunde gastieren die Schongauer am Sonntag in Erding. Und das hat fast schon Tradition. Seit ihrer Bayernliga-Rückkehr im Jahr 2016 mussten die Mammuts am letzten Spieltag immer bei den „Gladiators“ ran. Um wirklich viel geht es aber am Sonntag nicht mehr. Erding steht fest in der Meisterrunde, die EAS in der Abstiegsrunde.

Aber: Die Schongauer wollen ihr Punktkonto noch ein bisserl aufstocken. Mit aktuell 30 Zählern haben sie zwar schon mehr Punkte geholt als in den beiden vergangenen Spielzeit zuvor. Trotzdem sollen noch welche dazu kommen. Resch: „Wir wollen die Vorrunde mit einem Erfolgserlebnis beenden.“