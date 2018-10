Feuerwehr hilft Mammuts

Helfer stopfen Löcher im Eis

Was für ein Spieltag für die EA Schongau: Die Mammuts holen den ersten Dreier - auch dank dem Einsatz der Feuerwehr.

Schongau– „Die Mannschaft legte los wie die Feuerwehr“ ist eine beliebte Phrase in der Sportberichterstattung. Bei der EA Schongau passte sie am Sonntag nicht so ganz. Beim 5:4-Heimsieg der Mammuts gegen Bad Kissingen hatte zwar sehr wohl die Feuerwehr ihre Finger im Spiel. Allerdings schon vor der Partie. Ohne sie hätte im Schongauer Eisstadion nämlich niemand loslegen können.

Klingt komisch. Ist aber wirklich passiert. Weil wohl eine Kühlanlage ausgefallen war, hatten sich auf der Eisfläche Löcher gebildet. Das Eis war an manchen Stellen schlichtweg geschmolzen. Die Fläche war unbespielbar. Die rettende Idee: Die Schongauer riefen die Feuerwehr. Die rückte mit zwei Fahrzeugen an, sorgte mit einem CO2-Feuerlöscher für Kühlung – und einen bespielbaren Untergrund. Mit rund eineinhalb Stunden Verspätung (18.30 Uhr statt 17 Uhr) wurde Partie schließlich angepfiffen. Der tollen Mithilfe der Feuerwehr sei Dank!

Auf dem Eis fackeln die Gäste dann nicht lange: Die ersten beiden Schüsse der Bad Kissinger landen allesamt im Netz. 0:2 aus Sicht der Mammuts. Nach nicht mal zehn gespielten Minuten. „Wir haben dominiert, Bad Kissingen die Tore gemacht“, sagt EAS-Manager Martin Resch. Immerhin gelingt Fabian Magg (12.) kurz darauf der Anschlusstreffer.

Mitte des zweiten Drittels wird’s wieder kurios: Weil dichter Nebel über dem Eis hängt, wird das Spiel nach 35 Minuten unterbrochen, die zweite Pause vorgezogen.

Mit besserer Sicht geht es dann Schlag auf Schlag. Jakub Muzik (35.) und Milan Kopecky (37.) schießen die EAS binnen 87 Sekunden in Führung. Die Antwort der Gäste folgt nur eine Minute später: Kristers Freibergs trifft zum 3:3 (38.). Im Schlussabschnitt legen die Mammuts wieder vor: Friedrich Weinfurtner fischt die Scheibe aus der Luft, hämmert sie anschließend unter die Latte – 4:3 (50.). Doch das reicht noch nicht zum Sieg. Bad Kissingen gleicht noch mal aus (54.). Danach sieht es lange so aus, als würde die Partie in die Verlängerung gehen. Aber denkste! Magg schiebt 17 Sekunden vor der Schlusssirene zum 5:4 ein, macht den ersten Saisonsieg der Schongauer perfekt. Schongau feiert. Dank Magg – und der Feuerwehr.