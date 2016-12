Holzmann sichert Schongauer Sieg

Schongau besiegt Pegnitz

Schongau – Die EA Schongau punktet zum vierten Mal in Serie, gewinnt das zweite Spiel binnen vier Tagen.

Im Heimspiel gegen Pegnitz müssen die Mammuts, die lange mit zwei Toren vorne liegen, aber nachsitzen, machen den 3:2-Sieg erst in der Verlängerung perfekt. Matchwinner ist Daniel Holzmann, der in der 63. Minute das goldene Tor erzielt.

Die Schongauer starten perfekt in die Partie. Topscorer Milan Kopecky schießt die Mammuts in der zehnten Minute in Führung. Ein Tor mit Seltenheitswert, denn die Schongauer nutzen endlich mal eine Überzahlsituation zu ihrem Vorteil aus. Und die EAS legt nach. Johannes Schierghofer schiebt zum 2:0 (14.) ein, baut den Vorsprung weiter aus.

Im zweiten Abschnitt stehen dann die Schiedsrichter im Mittelpunkt, verteilen haufenweise Strafzeiten. Spielfluss, Tore? Fehlanzeige. Mit 2:0 geht es in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt machen die Gäste aus Pegnitz die Partie wieder spannend. Erst trifft Simon Bogner (47.) in Überzahl zum 1:2, fünf Minuten später ist Nikolaj Pfleger zur Stelle, gleicht aus. Das Spiel ist nun wieder offen – und ohne Sieger nach 60 Minuten. Es gibt Verlängerung.

In der Overtime bleiben die Mammuts ganz cool, holen sich den Sieg und den Extra-Punkt. Daniel Holzmann sorgt für die Entscheidung und den zweiten Sieg binnen vier Tagen.