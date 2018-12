Mammuts gehen im Geretsrieder Regen baden

Eishockey Bayernliga

Kuscheltiere hat es beim Sternstunden-Game zwischen den Riverrats aus Geretsried und den Schongauer Mammuts beim ersten Tor aufs Eis geregnet – für einen guten Zweck. Die Punkte sollte es aber für die Schongauer geben, das ist dem Team um Coach Roman Mucha nach dem Schweinfurt-Torfestival jedoch so gar nicht gelungen.

Schongau – Bei Starkregen im offenen Geretsrieder Stadion gehen die Gastgeber in der 10. Minute in Überzahl durch einen abgefälschten Schuss von Benedikt May in Führung. Die Antwort der Mammuts folgt fünf Minuten später, als Tobias Turner in Überzahl ausgleicht. Nach weiteren guten Chancen der Schongauer, aber auch nach zu vielen Strafzeiten, geht es in die erste Pause.

Das zweite Drittel beginnt wieder mit einem Dämpfer für die Mammuts: Klaus Berger bringt die Gastgeber erneut in Führung (24.). Und die Schongauer schwächen sich selbst, denn in der 30. Minute kassiert Tobias Maier eine Fünf-Minuten- plus Spieldauer-Strafe. Und das bestrafen die Hausherren postwendend: May erhöht auf 3:1 (32.).

Aber die Schongauer kämpfen weiter und schaffen durch Jakub Muzik das 2:3 (34.), als beide Mannschaften einen Spieler weniger auf dem Eis haben. Muzik verwandelt dabei einen Konter mit einem satten Schuss unter die Latte des Geretsrieder Tores.

Doch es folgen die nächsten Dämpfer für die Mammuts: Klaus Berger trifft zum 4:2 (37.), Bernhard Jorde zum 5:2 (38.) und Michael Wiedenbauer zum 6:2 für die Geretsrieder (39.). Die Schongauer scheinen einzubrechen und kassieren vor der zweiten Pause noch das 2:7 durch Stefano Rizzo. Gewohnt kämpferisch starten die Mammuts ins Schlussdrittel. Aber: In der 52. Minute erhöht Geretsried durch Florian Lechner auf 8:2. Und es wird richtig bitter: Nico Wischnewsky macht in der 53. Minute das 9:2 für die Riverrats, Christian Heller das 10:2 (57.) und das 11:2 (60.). „Ein gebrauchter Tag“, so der knappe Kommentar von EAS-Manager Martin Resch.