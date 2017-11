Mammuts überrollen Pegnitz

Sieben Tore-Party

von Thomas Fritzmeier schließen

In den vergangenen Wochen hatte die EA Schongau ein Problem: Sie traf die Kiste nicht. Seit gestern Abend ist das Geschichte.

Schongau – In Pegnitz lassen es die Mammuts richtig krachen, gewinnen 7:4. Der erste Dreier nach zuvor vier sieglosen Spielen.

Im Freiluftstadion in Pegnitz knipsen die Schongauer schon im ersten Abschnitt viermal. Nach 16 (!) Sekunden jagt Markus Waldvogel den Puck erstmals in den EVP-Kasten. Fabian Magg legt mit einem Doppelpack (4./12.) nach, erhöht auf 3:0. Mega-Start der EAS. Die Führung schmilzt aber schnell wieder zusammen. In doppelter und in einfacher Überzahl (14./16.) schießen sich die Gastgeber wieder heran.

Panik bei den Mammuts? Denkste. Die Schongauer bleiben ganz cool, legen noch vor der Pause den vierten Treffer nach. Wieder versenkt Waldvogel die Scheibe im Netz. Der 32-Jährige ist der überragende Mann der Partie, ist im ersten Drittel an allen EAS-Toren beteiligt.

Das zweite Drittel beginnen die Schongauer – mal wieder – im Tiefschlaf, fangen sich den nächsten Treffer (22.) ein. Und es wird noch bitterer: Pegnitz gleicht aus. Sergej Hausauer trifft zum 4:4 (35.).

Im Schlussabschnitt sind die Mammuts wieder hellwach – und brandgefährlich. Simon Maucher schießt die EAS mit einem Doppelpack (41./59.) auf die Siegerstraße. Vitalijs Hvorostinins macht den Auswärtserfolg mit einem Empty-Net-Tor endgültig perfekt.