EAS: Ein Tor, ein Punkt

Turm in der Schlacht: EAS-Keeper Niklas Marschall hielt in Germering einen Punkt fest. Unter anderem parierte er einen Penalty.

Mammuts verlieren in Germering

Nix war‘s mit dem erhofften Dreier! Die EA Schongau vergibt in Germering zu viele Chancen, verliert am Ende denkbar knapp.

Schongau – Martin Resch wollte „mehr Bumms“ von seiner Mannschaft sehen. Also mehr Tore. Die bekam er nicht. Und auch keinen Sieg der EA Schongau. In einem hoch spannenden aber torarmen Spiel unterlagen die Mammuts den Wanderers Germering mit 1:2 nach Penaltyschießen. Die EAS wartet damit weiterhin auf den vierten Saisonsieg. „Die Chancenverwertung war wieder sehr schlecht“, sagte Resch nach dem Spiel. „Für unser Überzahl gilt das Gleiche.“

Immerhin ist der Auftakt ein Kracher: Nach 64 Sekunden knallt Youngster Willy Knebel den Puck ins Netz, schießt die Mammuts früh in Führung. Für Knebel ist der Treffer eine echte Premiere. Erstmals trifft der 19-Jährige im Seniorenbereich. Gefeiert wird aber nur kurz – dann gibt’s die kalte Dusche: Keine sechs Minuten sind gespielt, da versenkt Florian Fischer den Puck ins Mammut-Gehäuse – 1:1 (6.).

Danach gibt’s lange Zeit Magerkost – zumindest in Sachen Toreerfolge. Unglaubliche 59 Minuten bleiben beide Teams nach dem Ausgleich ohne Treffer. Die beste Chance haben in der Schlussphase (48.) die Gastgeber. Wanderers Youngster Tobias Kirchhofer (19) bekommt einen Penalty zugesprochen. Der Jungspund scheitert aber an EAS-Keeper Niklas Marschall, der einmal mehr seine ganze Klasse unter Beweis stellt. Weil kein Team mehr trifft, geht es in die Verlängerung. Die verläuft auch torlos.

Das Penaltyschießen muss also die Entscheidung bringen. Dort haben die Gastgeber die besseren Nerven und holen sich den Extrapunkt.