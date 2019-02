Schongau siegt im Spaziergang

Eishockey: Bayernliga-Qualifikation

Es war so etwas wie ein Nachbarduell, doch Derbystimmung wollte nicht wirklich aufkommen. Dafür war Gastgeber EA Schongau im Heimspiel am Freitag gegen den ESC Kempten viel zu überlegen.

Schongau – Die Kemptener „Sharks“ lagen zu diesem Zeitpunkt schon aussichtslos hinten, doch die zahlreichen Fans wurden nicht müde, ihre Mannschaft anzufeuern. Doch irgendwann wurde es auch ihnen zu viel: „Wir wollen euch kämpfen sehen“, schallte es aus dem Fanblock des ESC. Ihre Spieler mühten sich zwar nach Kräften, den deutlichen 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)-Heimsieg der EA Schongau konnten sie aber nicht verhindern. Damit haben die „Mammuts“ in der Bayernliga-Qualifikation in ihrer Gruppe jetzt die Tabellenführung übernehmen. Schongaus Teammanager war nach diesem Kantersieg verständlicherweise zufrieden: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir hatten keine Schwächephase, und im Abschluss waren wir zielstrebiger als zuletzt.“

Dabei vergaß er zu erwähnen, dass seine Mannschaft gegen den Landesligisten aus dem Allgäu noch jede Menge hochkarätiger Chancen liegen ließ. Lediglich in den ersten Minuten gestalteten die Kemptener die Partie offen, dann aber übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Kommando. Milan Kopecky eröffnete den Torreigen, als er unbedrängt auf ESC-Torhüter Fabian Schütze zulief und den Angriff eiskalt mit dem 1:0 abschloss (5.) – es sollte nicht der einzige Treffer des tschechischen Angreifers an diesem Abend bleiben. Schongau blieb am Drücker, Daniel Holzmann (9.) und Jakub Muzik (16.) sorgten für das 2:0 und 3:0. Das EAS-Gehäuse kam nur ein einziges Mal in Gefahr, und zwar bei einem Alleingang des Schweden Adrian Kastel-Dahl (10.), den Keeper Lukas Müller jedoch zunichte machte.

Sollten die Kemptener eine Aufholjagd im Sinn gehabt haben, so war diese nach Markus Jänichens Treffer zum 4:0 (23.) schnell beendet. In der Folge spielten die Schongauer mit ihrem Gegner teilweise Katz’ und Maus. „Da hat man dann einen Klassenunterschied gesehen“, so EAS-Teammanager Resch. Mit einem Doppelpack machte Kopecky für die Gastgeber dann das halbe Dutzend voll (27., 36.)

Obwohl dieses Duell längst entschieden war, spielten die „Mammuts“ auch im Schlussdrittel weiter entschlossen nach vorn. Kopecky mit seinem vierten Treffer (44.) sowie Muzik (52.) schraubten das Ergebnis auf 8:0. Spätestens jetzt drohte den bemitleidenswerten Gästen eine zweistellige Niederlage. Die blieb ihnen jedoch erspart, denn der Schongauer Torhunger war jetzt gestillt. In der Folge wagten sich die Kemptener öfter ins gegnerische Drittel. Belohnt wurden sie hierfür mit dem Ehrentreffer durch Eugen Scheffer (58.).