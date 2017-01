Schongau wahrt Chance

Später Sieg in Buchloe

Schongau - Die EA Schongau gewinnt in Buchloe, schnappt sich den nächste Dreier. Damit verkürzen die Mammuts den Rückstand auf Platz acht auf vier Punkte.

Die Voraussetzungen vor der Partie waren klar: Nur mit einem Sieg in Buchloe hält die EA Schongau die Chance auf Platz acht am Leben. Die Mammuts erfüllten ihre Pflicht, gewannen in Buchloe knapp mit 5:4. Sie dürfen damit weiter von der Verzahnungsrunde träumen. Weil die Konkurrenz Feder ließ, liegen die Schongauer nun nur noch vier Punkte hinter dem achten Rang.

Wie so oft in dieser Saison erwischen die Schongauer in Buchloe einen Fehlstart, liegen früh zurück. Keine fünf Minuten sind gespielt, da bringt David Vycichlo die Gastgeber in Führung, schiebt zum 1:0 ein. Vycichlo ist auch für das zweite Tor des Abends verantwortlich. Er erhöht auf 2:0 (13.). Knapp drei Minuten später schaffen es auch die Schongauer auf die Uhr. Mathias Schuster verkürzt, trifft zum 1:2 (16.).

Im Mitteldrittel gleichen die Mammuts erstmals aus, stellen auf 2:2 (37.). Torschütze ist Fabian Magg.

Nur Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts liegen die Schongauer aber schon wieder zurück. Marc Weigant (41.) schießt Buchloe erneut in Führung. Die EAS meldet sich aber schnell zurück. Simon Maucher erzielt das 2:2 (49.) aus, macht die Partie wieder spannend. Kurz danach bringt Milan Kopecky die Schongauer erstmals in Führung, erzielt das 4:3 (51.). Exakt 30 Sekunden später ist der Vorsprung schon wieder futsch. Christoph Heckelsmüller stellt auf 4:4.

Die EAS will den Dreier aber unbedingt, drängt auf den Siegtreffer – und hat Erfolg: Max Raß (57.) sichert mit seinem Treffer den Dreier und hält die Hoffnung am Leben.

