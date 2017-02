Schongau muss weiter zittern

Nach Pleite in Pfaffenhofen

von Thomas Fritzmeier schließen

Die EA Schongau verliert in Pfaffenhofen, muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Am letzten Spieltag hilft nun nur noch ein Sieg.

Schongau – Die gute Nachricht für die EA Schongau: Sie hat es immer noch selbst in der Hand, kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Nach der 1:3-Niederlage am Sonntag in Pfaffenhofen müssen die Mammuts aber ihr letztes Saisonspiel gegen Passau (3. März) unbedingt gewinnen. Ein Sieg nach Verlängerung könnte schon reichen, falls Schlusslicht Germering in Moosburg kein haushoher Sieg (mindestens 10 Tore Vorsprung) gelingt.

Zwei Tage nach dem Kantersieg gegen den ESC Geretsried (11:3) lassen es die Schongauer in Pfaffenhofen zunächst etwas ruhiger angehen. Im ersten Drittel bleiben sie trotz einiger Überzahl-Chancen ohne Treffer. Zum Glück schwächeln auch die Gastgeber im Torabschluss. Unter anderem scheitert nach 23 Sekunden ECP-Angreifer Matt Spafford nach einem Alleingang an Niklas Marschall im Tor der Mammuts.

Im zweiten Abschnitt gibt’s eine Premiere: Bastian Klein haut den Puck ins Netz, erzielt seinen ersten Treffer in der Abstiegsrunde. Schongau ist am Drücker, hat einige Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Dann hagelt es Strafzeiten für die EAS. Mit zwei Mann weniger auf dem Eis fangen sich die Mammuts den Ausgleich ein. Pfaffenhofens Karol Drienovsky erzielt das 1:1 (30.). Auch beim nächsten Gegentreffer sitzen zwei Mammuts auf der Strafbank. Robert Neubauer (37.) bringt Pfaffenhofen mit 2:1 in Führung.

Dieses Ergebnis hat bis in die Schlussminuten Bestand. Auch, weil die Schongauer wieder einmal viele Gelegenheiten liegen lassen. EAS-Coach Beppo Lohr riskiert kurz vor Schluss alles, holt Keeper Marschall vom Eis, bringt einen sechsten Feldspieler. Statt den Mammuts treffen aber die Gastgeber: Thomas Bauer schiebt zum 3:1 (60.) ein, besiegelt die Niederlage der EAS.