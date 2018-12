Schongauer Mammuts mit wichtigem Sieg in Pegnitz

Erfolgreiches EAS-Duo in Pegnitz: Jakup Muzik (16., re.) hat den Treffer von Markus Jänichen (li.) vorbereitet.

Eishockey Bayernliga

von Jochen Schröder

Ohne vier Torhüter, aber dennoch mit 16 Spielern auf dem Berichtsbogen, sind die Mammuts der EA Schongau am Freitagabend beim EV Pegnitz angetreten. Und für die Mannschaft von Trainer Roman Mucha stand am Ende ein 7:3-Sieg auf der Anzeigetafel.

Schongau – Wie die Feuerwehr haben die Mammuts beim Kellerduell in Pegnitz losgelegt, schließlich wollten sie ihrem Aushilfs-Goalie, dem U20-Keeper Jan Richter, so gut wie möglich helfen. Und getreu dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“, gelingt ihnen das auch: Auf Zuspiel von Jakup Muzik trifft Markus Jänichen zur frühen Führung (2.). Bitter dann für die Gäste: Sven Adler gleicht kurz vor der Pause für Pegnitz (18.) aus. Mit dem 1:1 geht es auch in die erste Pause.

Und auch ins zweite Drittel starten die Mammuts mit einem Torerfolg: Diesmal trifft Muzik zum 2:1 für die Schongauer (25.). Und es wird noch besser: Tobias Turner erhöht in der 32. Minuten sogar auf 3:1 für die Schongauer.

Aber es bleibt weiter spannend, denn auch die Gastgeber kämpfen, wollen endlich ihren zweiten Saisonsieg einfahren. In der 36. Minute bringt Roman Navarra die Ice Dogs auf 2:3 heran. Aber die Mammuts scheinen sich an diesem Abend einen Sieg sowas von fest vorgenommen zu haben, der Mini-Kader schlägt sich tapfer, das Gäste-Team hat optisch leichte Vorteile und die besseren Chancen. Und auch Richter im EAS-Tor schlägt sich gut. Und: Kurz vor der zweiten Pausensirene erhöht Daniel Holzmann nach Zuspiel von Tobias Turner auf 4:2 für die Schongauer, stellt den zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Im Schlussabschnitt macht es Pegnitz nochmal spannend, kommt durch Tristan Schwarz auf 3:4 heran. Doch die Mammuts zeigen Charakter, halten dagegen und schlagen zurück: Auf Zuspiel von Jänichen trifft Matthias Müller zur 5:3-Führung der Schongauer (49.). Die Vorentscheidung? Ja, denn Müller erhöht vier Minuten vor Schluss auf 6:3 und Muzik auf 7:3 (57.). JOCHEN SCHRÖDER