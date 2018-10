Schongauer Mammuts mit zu vielen Strafzeiten, aber noch mehr Kampf

Eishockey-Bayernliga

von Jochen Schröder schließen

Ohne drei (Holzmann, Zimmert, M. Müller) sind die Mammuts der EA Schongau am gestrigen Freitagabend in ihr Heimspiel gegen den ESC Geretsried gestartet. Am Ende gab es für die EAS um Trainer Roman Mucha einen 5:4-Erfolg.

Schongau – Die Partie kann nicht besser für die Mammuts beginnen: In der zweiten Minute trifft Markus Jänichen auf Zuspiel von Sebastian Sutter zum 1:0. Die Führung der Mammuts währt aber nicht lange: In der zwölften Minute erzielt Geretsrieds Ondrej Horvath den Ausgleich.

Das Spiel wogt weiter hin und her: In der 16. Minute erhöht Milan Kopecky auf 2:1 für die EAS, dem Geretsried fast postwendend erneut den Ausgleich folgen lässt (17.). Bitter für die EAS: Kurz vor der ersten Pause trifft Rizzo zur 3:2-Gästeführung.

Das zweite Drittel beginnt schlecht für die Mammuts: Martin Köhler erhöht auf 4:2 für die Gäste (22.). Im weiteren Verlauf des zweiten Drittels wirken die Schongauer in machen Situationen zu unerfahren, kassieren zu viele Strafzeiten. Zu diesem Zeitpunkt ist die 4:2-Führung der Gäste durchaus gerecht, weil sie den größeren Zug zum Tor demonstrieren.

Nach der letzten Pause drängen die Mammuts auf den so wichtigen Anschlusstreffer. Und der gelingt auch in der 48. Minute: Fabian Magg trifft auf Zuspiel von Kopecky und Tobias Turner zum 3:4. Und richtig groß ist der Jubel unter den Mammuts-Fans in der 52. Minute, als Jakub Muzik den 4:4-Ausgleichstreffer erzielt.

Die Schlussphase wird aber ganz schwer für die Schongazuer, denn die Hausherren kassieren eine fünfminute Strafe wegen Checks gegen Kopf und Nacken. Aber: In Unterzahl markiert Milan Kopecky den Treffer zur 5:4-Führung für die Hausherren (56.). Und die hält bis zur Schlussminute.