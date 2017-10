Schongauer Mammuts ringen Moosburg nieder

Eishockey: Bayernliga

von Jochen Schröder schließen

Der Lauf der Mammuts geht weiter: Nach dem zurückliegenden Sechs-Punkte-Wochenende hat die EA Schongau von Trainer Roman Mucha da weitergemacht, wo sie vergangenen Sonntag aufgehört hat.

Schongau – Im Heimspiel gegen Moosburg gewinnt die EAS 4:3.

Die Mammuts legen am Freitagabend los wie die Feuerwehr: Die Partie ist gerade eine Minute jung, da erklingt die Torsirene zum ersten Mal, Vitaijs Hvorostinins trifft auf Zuspiel von Simon Maucher zum 1:0. Aber: Moosburg zeigt sich unbeeindruckt, gleicht durch David Michel aus (7.). Die Partie wogt hin und her, Milan Kopecky bringt die Mammuts auf Zuspiel von Max Mewes wieder in Front (7.). Hvorostinins erhöht kurz vor der Pause auf 3:1 (19.).

Im zweiten Drittel sind die Mammuts klar überlegen. Sie müssen sich aber ankreiden lassen, dass sie aus ihren zahlreich-vorhandenen guten Chancen keine weiteren Treffer machen. Dafür schlagen die Moosburger zurück, verkürzen mit einem Konter nach 28 Minuten auf 2:3. Den Mammuts, die wie immer aufopferungsvoll kämpfen, gelingt dagegen kein Treffer. Somit ist weiter Spannung für das Schlussdrittel garantiert.

So zum Beispiel in der 47: Minute: Denn die Moosburger bekommen einen Penalty zugesprochen, doch David Michel scheitert an EAS.Goalie Niklas Marschall.

Und das gibt den Mammuts Auftrieb: Kurz vor der Schlusssirene erhöht erneut Hvorostinins auf Vorlage von Daniel Holzmann und Mike Sabautzki auf 4:2 (57.). Aber Moosburg gibt sich immer noch nicht auf, verkürzt durch Daniel Schander Sekunden vor Schluss noch auf 3:4 (59.). Die Mammuts retten die Führung über die Zeit.