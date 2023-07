Vier weitere Zugänge für Schongau - und alle sind noch sehr jung

Von: Roland Halmel

Schongaus jugendliche Neuen: (von links) Maximilian Weber, Florian Schneider, Jan Müller, Nicolas Fahr. © EA Schongau

Einer der vier Zugänge spielte vergangene Saison schon in Schongau, die anderen betreten Neuland. Was sie gemeinsam haben: Sie sind noch sehr jung.

Schongau – Ordentlich Zuwachs bekam die EA Schongau in den vergangenen Tagen. Das Managerduo Matthias Brahmer und Friedrich Weinfurtner vermeldete die Verpflichtung von gleich vier jungen Talenten. Jan Müller, Florian Schneider, Maximilian Weber und Nicolas Fahr, der bereits in der Vergangenheit das EAS-Trikot trug, gehen in der kommenden Saison für den Bayernligisten aufs Eis. „Unser Kader bekommt damit junges Blut“, freut sich EAS-Sprecher Gerhard Siegl über die Zusage des Quartetts.

Jan Müller lernte bei Kölner Haien das Eishockeyspielen

Der 21-jährige Müller, der im Nachwuchs der Kölner Haie groß wurde, wechselte im Juniorenalter in den Süden der Republik und kam über die DNL-Mannschaften des SC Riessersee und des EC Peiting im vergangenen Jahr zum Ligakonkurrenten VfE Ulm/Neu-Ulm. Von dort wechselt der 1,87 Meter große Abwehrspieler nun an den Lech. Der weite Weg von seinem Wohnort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach Ulm „ließen den Kontakt zur EAS wachsen,“ berichtet Siegl über den gebürtigen Troisdorfer, der in seiner noch jungen Karriere schon ordentlich herumgekommen ist.

Florian Schneider und Maximilian Weber kommen aus dem DNL-Team des EC Peiting

Den kurzen Weg über den Lech zu den Mammuts nahmen dagegen Schneider (20 Jahre) und Weber (19), die zuletzt im DNL-Team des EC Peiting spielten. Beide waren auch mit einer Förderlizenz für den Bayernligisten ESC Kempten eingeplant. „Was für die zwei jungen Spieler jedoch im Ganzen betrachtet nicht zufriedenstellend verlief“so Siegl. „Deshalb macht der kurze Weg zum Wechsel zu uns durchaus mehr Sinn für die weitere Entwicklung der jungen Stürmer.“

Nicolas Fahr hat schon vergangene Saison für Schongau gespielt

Der vierte Neue ist ein Rückkehrer, da Fahr bereits in der Saison 2021/22 von seinem Stammverein EV Füssen an die Schongauer ausgeliehen wurde. Für die Mammuts absolvierte er 13 Spiele. „Wir hätten den jungen Abwehrspieler damals schon gleich nach der Saison fest ins Team geholt, jedoch aus beruflichen Gründen zog es den 20-jährigen zum Ligenkonkurrenten Kempten“, berichtet Siegl. Fahr bestritt bei den Allgäuern 23 Bayernliga-Partien. „Dennoch reifte bei ihm der Wunsch zur Rückkehr zur EAS, wo wir ihn auch mit offenen Armen empfangen“, freut sich Siegl über die Zusage von Fahr.

Kader EA Schongau

Tor

Daniel Blankenburg, Philipp Wieland

Verteidigung

Leonhard Zink, Tim Mühlegger, Philipp Keil, Maximilian Weber, Jan Müller, Nicolas Fahr

Angriff

Jonas Lautenbacher, Simon Maucher, Florian Seelmann, Florian Höfler, Florian Schneider, Tobias Hoferer