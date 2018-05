EAS: Weinfurtner bleibt, Klein geht

EA Schongau

Die EA Schongau hält seinen besten Allrounder, verlängert mit Friedrich Weinfurtner. Marius Klein verlässt die Mammuts derweil in Richtung Füssen.

Schongau – Er kann es vorne. Er kann es hinten. Er kann es rechts. Er kann es links. Egal, wo man Friedrich Weinfurtner hinstellt, der Eishockey-Spieler der EA Schongau erledigt seinen Job, macht die kleinen Dinge richtig – ohne dabei groß aufzufallen. Man könnte sagen, er ist das Allround-Genie der Schongauer. Und das macht den 28-Jährigen so wertvoll – und eigentlich unersetzbar. Weinfurtner stand deshalb ganz oben auf der Wunsch-Liste von EAS-Teammanager Martin Resch, der unbedingt mit ihm verlängern wollte. Was auch gelungen ist. Weinfurtner bleibt ein Mammut, geht demnächst in seine zehnte Saison bei der EAS.

Resch schätzt Weinfurtner aber nicht nur wegen seiner Vielseitigkeit, sondern auch wegen seiner Führungsqualitäten. „Fritz ist der wichtigste Mann in der Kabine. Er ist der Spieler, der den Laden zusammenhält“, sagt der Teammanager. „Er ist ein Spieler, der für den Verein, für das Logo auf der Brust und nicht für den Namen auf dem Rücken spielt und eigentlich immer gute Leistungen bringt. Er ist sehr wichtig für uns und wir sind froh, ihn in der kommenden Spielzeit weiterhin im Kader zu haben.“

Deutlich kürzer fällt Reschs Statement zur Causa Marius Klein aus. Schongaus Top-Stürmer wurde seit geraumer Zeit mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Die Gerüchte haben sich nun bewahrheitet. Der 25-Jährige verlässt die Mammuts, wechselt innerhalb der Bayernliga zum EV Füssen. „Es ist sehr bedauerlich, dass ein einheimischer Spieler den Verein verlässt. Aber wir wünschen ihm für seine sportliche und berufliche Zukunft alles Gute“, sagt Resch.

Wie die Mammuts den Abgang ihres Topstürmers kompensieren werden, ist noch offen. Die Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern laufen aber bereits. Klar ist, Klein wird nur sehr schwierig zu ersetzen sein. Der Angreifer lieferte in der Vergangenheit immer gute Leistungen ab, war stets einer der treffsichersten Spieler. In rund 200 Spielen für die EAS sammelte der 25-Jährige starke 228 Scorerpunkte.

Unabhängig von der Personalie Klein laufen bei der EAS die Planungen weiterhin auf Hochtouren. In den kommenden Wochen will der Bayernligist seine ersten Neuzugänge präsentieren. Auch ein neues Torhüter-Gespann soll zeitnah präsentiert werden.

Zerschlagen hat sich derweil die Verpflichtung von Maximilian Raß. Der Abwehrspieler, der von Bayernliga-Absteiger Buchloe zurück zur EAS kommen sollte, wird sich beruflich verändern, deshalb nicht bei den Mammuts auflaufen.