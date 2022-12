EA Schongau jubelt: Der Neue trifft gegen seinen alten Verein

Von: Roland Halmel

Erfolgserlebnis im neuen Trikot: Tobias Hoferer (Nummer 50) wird von seinen Schongauer Teamkameraden zu dessen Treffer zum 4:1 beglückwünscht. Kemptener Patzer im ersten Drittel © Roland Halmel

Die EA Schongau hat ihr Heimspiel gegen den ESC Kempten mit 5:4 gewonnen. Ein wichtiges Tor schoss ein Spieler, der vor Kurzem noch für die „Sharks“ im Einsatz war.

Schongau – Eigentlich wollte die EA Schongau ihren Neuzugang Tobias Hoferer behutsam aufbauen und erst einmal bei der 1b-Mannschaft in der Bezirksliga spielen lassen. Wegen einiger Ausfälle musste der 20-jährige Stürmer jedoch bereits am vergangenen Sonntag im Bayernliga-Heimspiel der „Mammuts“ gegen den ESC Kempten ran.

Gegen seinen vorherigen Verein, bei dem der Nachwuchsmann praktisch keine Eiszeit bekommen hatte, gelang ihm prompt ein Tor. „Das sind so Geschichten, die das Eishockey schreibt“, sagte EAS-Teammanager Martin Resch nach dem wichtigen 5:4 (2:0, 3:2, 0:2)-Erfolg der ersatzgeschwächten Schongauer gegen den direkten Konkurrenten um einen der acht Plätze in der Meisterrunde.

EAS-Coach Maucher lobt das Team

Parallelität der Ereignisse: Sowohl in Schongau als auch in Kempten hatte es in der vergangenen Woche einen Trainerwechsel gegeben. Das war beim Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten nur ein Randthema. Im Fokus stand Neuzugang Hoferer. „Wir wollten die Verpflichtung eigentlich erst in dieser Woche bekanntgeben“, so der EAS-Teammanager. Dann aber sei er wegen einiger Ausfälle in den Kader gerückt. Im zweiten Drittel wurde Hoferer dann auch noch in die erste Reihe beordert – und erzielte prompt ein Tor. EAS-Coach Helmut Maucher, der nach dem Rücktritt von Rainer Höfler zumindest übergangsweise das Kommando übernommen hat, lobte indessen die ganze Mannschaft. „Sie hat eine starke kämpferische Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“

Seine ersatzgeschwächte Mannschaft, in der unter anderem mit Daniel Holzmann und Jonas Lautenbacher zwei Leistungsträger fehlten, erwischte gegen die Allgäuer einen Start nach Maß. Marius Klein (7.) und Samy Paré (15.) schossen die Hausherren im ersten Drittel mit 2:0 in Front. Die „Mammuts“ profitierten dabei von groben Patzern der Kemptener. „Meine Mannschaft hat Fehler gemacht, die man schon bei den Kleinschülern nicht mehr sieht“, sagte der merklich bediente neue ESC-Coach Harald Waibel. Lediglich sein Torhüter Danny Schubert war hellwach. Er vereitelte gute Möglichkeiten der EAS und verhinderte einen höheren Rückstand für sein Team.

Estermaier trifft nur 35 Sekunden nach dem Kemptener 1:2

Praktisch aus dem Nichts kamen die Gäste zu Beginn des Mittelabschnitts durch ein Abstaubertor von Pascal Kröber auf 1:2 heran (21.). Mitten in den Jubel der kleinen Gruppe Kemptener Fans stellte Andreas Estermaier aber nur 35 Sekunden später mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Weil Paré nach einem ungeahndeten Kniecheck eines Kempteners vorzeitig in die Kabine musste, bekam Hoferer seine Chance. Er nutzte sie umgehend, als er einen Distanzschuss von Mathias Schuster zum 4:1 abfälschte (28.). Auch vom anschließenden zweiten Gästetor durch Linus Voit nach einem Bandenabpraller (30.) ließen sich die „Mammuts“ nicht beeindrucken. Noch vor der zweiten Pause stellte Estermaier auf 5:2 (38.).

Erst im Schlussdrittel stemmten sich die Allgäuer vehement gegen die drohende Niederlage. Während den personell gebeutelten Hausherren langsam die Kräfte schwanden, kamen die „Sharks“ durch einen verwandelten Penalty von Lars Grötzinger, den Lubos Velebny durch einen Schlägerwurf verursacht hatte, etwas näher (44.). Als Grötzinger dann auch noch der 4:5-Anschlusstreffer gelang (52.), drohten den „Mammuts“ die schon sicher geglaubten drei Punkte noch zu entgleiten. In der Schlussphase verteidigten die Schongauer ihre knappe Führung aber mit viel Engagement. Sie warfen sich in jeden Schuss und brachten den knappen Sieg dann auch über die Zeit.

Statistik:

EA Schongau 5

ESC Kempten 4

1. Drittel: 1:0 (6:29) Klein (Estermaier, Höfler), 2:0 (14:05) Paré (Gagnon, Müller). 2. Drittel: 2:1 (20:39) Kröber (Schirrmacher, Seider), 3:1 (21:14) Estermaier (Höfler, Klein), 4:1 (27:28) Hoferer (Schuster, Müller), 4:2 (29:35) Voit (Maaßen, Koberger), 5:2 (37:30) Estermaier (Schuster, Höfler). 3. Drittel: 5:3 (43:54) Grözinger (Penalty), 5:4 (51:41) Grözinger (Koberger). Strafminuten: Schongau 2, Kempten 8. Zuschauer: 224.