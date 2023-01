„Mammuts“ gegen „Miners“: Vorfreude auf spannendes Derby

Von: Roland Halmel

Teilen

Diesmal soll’s besser laufen: Das Hinspiel in Peißenberg verloren die Schongauer (in weißen Trikots, v.l. Matthias Schuster, Philipp Keil und Torwart Daniel Blankenburg) am 9. Oktober mit 1:4. © Roland Halmel

Derbyzeit in der Eishockey-Bayernliga: Am Dreikönigstag treffen die „Mammuts“ aus Schongau auf die „Miners“ aus Peißenberg. Es ist zugleich ein Spitzenspiel.

Schongau – Ein paar freie Tage bescherte der Spielplan der Bayernliga der EA Schongau. Im Gegensatz zur Konkurrenz waren die „Mammuts“ am Tag vor Silvester nicht im Einsatz. Damit kann die EAS ausgeruht ins Derby am Dreikönigstag (Freitag, 20 Uhr) in eigener Halle gegen die „Miners“ des TSV Peißenberg gehen. „Für mich ist es schon ein besonderes Spiel, schließlich geht es gegen meinen Heimatverein“, sagt EAS-Coach Markus Ratberger.

Der 42-Jährige steht erst seit Kurzem als Cheftrainer hinter der „Mammuts“-Bande. Von 2019 bis 2021 hatte er den Nachwuchs in Peißenberg trainiert, ehe er in Schongau die 1b-Mannschaft übernahm. In seiner aktiven Zeit war Ratberger vornehmlich für die Peißenberger „Eishackler“ in der Bayernliga im Einsatz gewesen. „Ich denke, es wird ein interessantes und enges Spiel auf Augenhöhe“, sagt Ratberger. Der Blick auf die Tabelle stützt diese These, denn beide Teams stehen direkt nebeneinander auf den Plätzen vier und fünf.

Mammuts treffen am Dreikönigstag im Derby auf Miners

Die EAS hat ihren Vorsprung auf den Verfolger aus dem Landkreis unter der Woche vergrößert, ohne dabei selbst aufs Eis gegangen zu sein. Der Bayerische Eissportverband (BEV) sprach den Schongauern die Punkte aus der wegen eines Puckwurfs abgebrochenen Partie in Erding zu. „Wir hätten das Spiel gerne zu Ende gespielt und wir wären auch für ein Wiederholungsspiel bereitgestanden. Aber letztlich akzeptieren wir natürlich die Entscheidung des BEV“, erklärt Ratberger. Sein Fokus richtete sich nach der erfreulichen Info sofort auf das Derby, bei dem sein Team mit einem Sieg in regulärer Spielzeit bereits vorzeitig die Teilnahme an der Meisterrunde fix machen könnte.

Einen Sieg haben sich aber auch die „Miners“ vorgenommen, die zuletzt auswärts etwas Probleme hatten. Durch vier Niederlagen in Folge auf fremden Eis verlor die Truppe um das Trainergespann Sepp Staltmayr und Stefan Ihsen den Kontakt zur Spitzengruppe. Als Fünfter sind die Peißenberger aber absolut im Soll. Das Hinspiel an der Ammer entschieden die „Miners“ mit 4:1 für sich.

Im Hinspiel verlor die EA Schongau und will nun Revanche

„Das wird bestimmt ein heißes Duell“, erwartet Staltmayr einen voll motivierten Gegner, der die Hinspielniederlage wett machen will. „Wir kennen den Gegner bestens. Schongau hat über die Jahre eine gute und kompakte Mannschaft zusammengebaut“, sagt Staltmayr. Er hat großen Respekt vor den „Mammuts“, bei denen inzwischen mit Tobias Estermaier, Matthias Müller, Florin Höfler und Leo Zink vier ehemalige Peißenberger spielen. Das Quartett ist auch einsatzbereit.

Bei den Schongauern fehlen lediglich die beiden Langzeitverletzten Fritz Weinfurtner und Samy Paré. Ryan Murphy, den die EAS als Ersatz für Paré verpflichtete, plagte sich zuletzt mit einer Erkältung herum. „Bis Freitag ist er aber wieder fit“, verspricht Ratberger. Bei den „Miners“ fehlt weiterhin Niko Fissekis. Fraglich ist der Einsatz der angeschlagenen Verteidiger Dominik Ebentheuer und Manuel Singer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Nachdem Fissekis wohl noch länger ausfällt sind die Peißenberger froh, dass Sinan Ondörtoglu nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Schwung kommt. „Ich denke, durch seinen Treffer gegen Erding hat es bei ihm klick gemacht. Jetzt haben wir etwas Spielraum bei der Reihenzusammenstellung“, sagt Staltmayr, der aber noch offen lässt, mit welchen Nebenleuten Ondörtoglu in Schongau auflaufen wird.

Sicher ist indes, dass an der Lechuferstraße am Freitagabend mit einem vollen Stadion zu rechnen ist. „Das hat sich die Mannschaft aufgrund der guten Leistungen auch verdient“, freut sich Ratberger auf eine große Kulisse. Auch bei Staltmayr ist die Vorfreude auf ein stimmungsvolles Derby groß: „Ich hoffe, dass uns wieder viele Peißenberger Fans, wie schon zuletzt bei den Auswärtsspielen, unterstützen.“