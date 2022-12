EA Schongau: Mit Verletzungssorgen ins Kontrastprogramm

Von: Roland Halmel

Eine schwere Schulterverletzung setzt derzeit Fritz Weinfurtner (gelbes Trikot) außer Gefecht. © Roland Halmel

Die EA Schongau erwartet Spitzenreiter Miesbach und trifft im Nachholspiel auf Schlusslicht Pfaffenhofen. Dabei plagen die „Mammuts“ allerdings Verletzungssorgen.

Schongau – Von größerem Verletzungspech ist die EA Schongau im bisherigen Saisonverlauf der Bayernliga weitgehend verschont geblieben. In den vergangenen Wochen mussten die „Mammuts“ jedoch einige unerfreuliche Meldungen hinnehmen.

Beim Heimsieg gegen Kempten erwischte es gleich zwei Leistungsträger: Samy Paré zog sich bei einem ungeahndeten Kniecheck eine Bänderverletzung zu. „Das tut uns sehr weh, Samy war aktuell als Torschütze und Vorbereiter sehr gut drauf,“ bedauert EAS-Interimscoach Helmut Maucher, dass sein zweitbester Scorer (24 Punkte) für mindestens sechs Wochen pausieren muss. Routinier Fritz Weinfurtner verletzte sich gegen Kempten an der Schulter. „Er wird deshalb erst einmal aussetzen, vielleicht muss er sogar ganz mit dem Eishockey aufhören“, erklärt Maucher.

Personalsorgen bei der EA Schongau

Zudem sind auch Jonas Lautenbacher und Jonas Schwarzfischer nicht ganz fit. Ihr Einsatz am heutigen Freitag (20 Uhr), im Heimspiel gegen den TEV Miesbach, entscheidet sich deshalb erst kurzfristig. Die Partie gegen den Tabellenführer „wird eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Maucher. Der TEV hatte zuletzt auch Personalsorgen, durch die das Team auswärts etwas schwächelte. Niederlagen in Erding, Pegnitz und Dorfen ließen die Verfolger wieder etwas näher an den TEV heranrücken. „Wir gehen zuversichtlich und engagiert in die Partie und wollen auch etwas mitnehmen“, sieht Maucher seine Truppe zwar in der Außenseiterrolle, aber auch nicht chancenlos. „Wir dürfen uns nur nicht zu viele Fehler erlauben, die bestraft Miesbach gnadenlos.“ Das Hinspiel in Miesbach verloren die Schongauer nur knapp mit 3:4.

Am Sonntag (17 Uhr) wartet auf die „Mammuts“ das größtmögliche Kontrastprogramm, wenn das Schlusslicht EC Pfaffenhofen zum Nachholspiel an den Lech kommt. Der ECP war in dieser Saison schon einmal in Schongau, nur musste das Spiel vor einigen Wochen kurz vor dem ersten Bully abgesagt werden, weil damals die neue Schongauer Eisbereitungsmaschine („Zamboni“) seinen Dienst verweigerte. „Gegen Pfaffenhofen ist ein Sieg eigentlich Pflicht“, sagt Maucher.

Wobei die Schongauer mit der Favoritenrolle noch etwas fremdeln. „Gegen vermeintlich leichtere Gegner haben wir uns in dieser Saison schon oft selbst Steine in den Weg gelegt“, erinnert sich Maucher an viele enge Partien gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich. Der Tabellenstand seiner Truppe lässt den Interimscoach indessen relativ entspannt in die letzten zehn Spiele der Hauptrunde gehen. „Wir sind Vierter, deshalb haben wir keinen großen Druck.“ Ein paar Siege braucht die EAS für den Einzug in die Meisterrunde noch. „Am besten wäre es, wenn an diesem Wochenende gleich mal zwei dazukämen“, so Maucher.