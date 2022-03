„Mammuts“ zeigen nochmals Willen - Teammanager mit Saison zufrieden

Von: Roland Halmel

Premierentor: Stefan Saal (re., hier im Derby gegen Peißenberg) erzielte seinen ersten Treffer für die EAS. © Roland Halmel

Die EA Schongau hat die Bayernliga-Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Vom Teammanager erhielt die Mannschaft ein Lob, auch wenn es für die Play-offs nicht reichte.

Schongau – Der ERSC Amberg ist in dieser Saison wahrlich ein Lieblingsgegner der EA Schongau. Im vierten Aufeinandertreffen beider Teams gab es den vierten Sieg für die „Mammuts“. Das jüngste Duell, gleichzeitig das letzte Spiel in der Aufstiegsrunde, entschied die Mannschaft von Trainer Rainer Höfler mit 4:1 für sich. Damit verteidigte die EAS ihren fünften Platz.

„Das war noch mal eine richtige Willensleistung. Alle haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, war EAS-Teammanager Martin Resch sehr zufrieden. Zwei Tage davor, nach dem Derby gegen den TSV Peißenberg, sah das noch anders aus. Nach der 2:6-Niederlage war Resch ziemlich angefressen (wir berichteten).

Teammanager Resch spricht von einer „starken Saison“

In der Tabelle der Aufstiegsrunde ließen die „Mammuts“ den Nachbarn von der Ammer hinter sich. Insgesamt sprach Resch von einer „starken Saison“. Der dritte Tabellenplatz in der Vorrunde „war überragend. Leider bremste uns Corona zu Beginn der Aufstiegsrunde etwas aus“, so der Teammanager. Für ihn gilt: „Wir haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.“ Resch will das Geschehene erst einmal sacken lassen, um dann in aller Ruhe die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison zu treffen. „In ein, zwei Wochen wissen wir schon Näheres.“

In Amberg gingen beide Teams zunächst sehr verhalten zu Werke. Das war auch nicht verwunderlich, denn für beide Kontrahenten ging es um nichts mehr. Amberg war durch das 5:0 am Freitag schon für die Play-offs qualifiziert, die EAS dagegen aus dem Rennen. Es dauerte fast bis Mitte des Anfangsdrittels ehe die Zuschauer die ersten Chancen zu sehen bekamen. Das Amberger Duo Felix Köbele und Mario Strobel fand in Philipp Wieland, der den „Mammuts“-Kasten hütete, aber seinen Meister.

„Philipp war stark und hielt uns mit seinen Paraden gut im Spiel“, lobte Resch den 22-jährigen Torhüter, der nach der Partie zum „Spieler des Abends“ bei den Gästen gewählt wurde. Kurz vor Drittelende sorgten die „Mammuts“, die ohne den verhinderten Roman Tomanek auskommen mussten, mit einem schön herausgespielten Konter für die Führung: Simon Maucher schloss nach Zusammenspiel mit Kevin Steiner zum 1:0 ab.

Stefan Saal erzielt erstes Tor für die EAS

Im Mittelabschnitt gingen beide Mannschaften mit mehr Offensivdrang zu Werke. Philip Keil (23.) zog ab – der Distanzschuss schlug zum 2:0 ein. Als Torschütze wurde Friedrich Weinfurtner notiert. Amberg kam auch zu Möglichkeiten, wobei die EAS die ersten zwei Unterzahlsituationen in der fairen Partie unbeschadet überstanden. Das dritte Powerplay der Hausherren machte das Spiel aber nochmals spannend. Andreas Pielmeier (49.) erzielte mit einem Schuss von der blauen Linie das 1:2. Danach hatten die Lechstädter bei einem Pfostentreffer von Köbele Glück. Im Gegenzug erhöhte Jason Lavallee (53.) im Nachsetzen auf 3:1. Als wenig später Stefan Saal (56.) nach einer Scheiben-Eroberung der EAS sein erstes Tor für die „Mammuts“ erzielte, war die Partie gelaufen.

Statistik: 1. Drittel: 0:1 (17:29) Maucher (Steiner, Zink). 2. Drittel: 0:2 (22:31) Weinfurtner (Keil, Schuster). 3. Drittel: 1:2 (48:26) Pielmeier (Pronath, Köbele/5-4), 1:3 (52:39) Lavallee (Vavrusa, Maucher), 1:4 (55:32) Saal (Lavallee, Müller). Strafminuten: Amberg 0, Schongau 8. Schiedsrichter: Karl, Roth; Hintermeier, Verhoeven. Zuschauer: 417.