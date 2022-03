Erst ein Derbysieg, dann das Endspiel um Platz vier

Von: Roland Halmel

Teilen

Ein Derbysieg ist Pflicht: Roman Tomanek (re.) und die EA Schongau sind in Peißenberg gefordert. © Roland Halmel

Die EA Schongau will ihre kleine Chance auf die Play-offs in der Bayernliga nutzen. Dazu muss aber erst einmal das Derby beim TSV Peißenberg erfolgreich gestaltet werden.

Schongau/Peißenberg – Der Sieg der EA Schongau am vergangenen Sonntag gegen den ESV Buchloe (wir berichteten) war erfreulich und vor allem absolut notwendig, um die Chancen auf die Play-offs in der Bayernliga zu wahren. Gleichzeitig müssen die „Mammuts“ nun auf die aus dem Play-off-Rennen gekegelten „Pirates“ hoffen. Denn die Buchloer gastieren am heutigen Freitag beim ERSC Amberg, dem direkten Konkurrenten der Schongauer.

Die Allgäuer müssen mindestens einen Punkt aus der Oberpfalz entführen, damit die „Mammuts“ noch die Möglichkeit haben, die Amberger im direkten Duell am Sonntag abzufangen. Wie hoch die Motivation der Buchloer ist, steht allerdings in den Sternen. Höfler setzt auch auf die psychologische Komponente: „Der Druck ist bei Amberg.“

EA Schongau ist auf ESV Buchloe angewiesen

Die Schongauer sind freilich am heutigen Freitag auch selbst gefordert, alles für ein mögliches Endspiel um den vierten Platz zu bereiten. Der Spielplan will es so, dass die „Mammuts“ dabei ausgerechnet das Derby gegen die „Peißenberg Miners“ zu absolvieren haben. Beginn des Duells ist um 20 Uhr im Peißenberger Stadion an der Pestalozzi-Straße.

Das Derby „will natürlich keiner verlieren“, erwartet Höfler alles andere als einen Spaziergang beim Nachbarn. Für die „Miners“ geht es lediglich noch ums Prestige, da der Play-off-Zug für sie nach neun Niederlagen am Stück zu Beginn der Aufstiegsrunde schon längst abgefahren ist. „Wir wollen trotzdem eine gute Leistung zeigen und wir wollen gewinnen“, sagt Peißenbergs Coach Sepp Staltmayr.

TSV Peißenberg hat zuletzt drei Siege geholt

Durch drei Siege in Folge, einer gelang gegen den zweitplatzierten TEV Miesbach, haben die Peißenberger ordentlich Selbstvertrauen getankt. Entsprechend motiviert gehen die Peißenberger aufs Eis. „Das wird nochmals eine enge Kiste“, erwartet Staltmayr eine hart umkämpfte Partie. Zugleich hoffen die „Miners“-Verantwortlichen auf viele Fans – offiziell zugelassen sind 999 Besucher.

Die „Miners“ wollen sich möglichst für die 2:6-Niederlage vor zwei Wochen in Schongau revanchieren. In der Hauptrunde gelang jedem der beiden Landkreisrivalen je ein Sieg – und das im jeweiligen Auswärtsspiel.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Am Sonntag (17.30 Uhr) sind die Peißenberger zum Saisonabschluss erneut auf heimischem Eis in Aktion. Gegner sind die „Löwen“ des EHC Waldkraiburg. „Da spielen wir auf Sieg, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen“, erklärt Staltmayr. Die Partie könnte allerdings auch ausfallen. Beim EHC Waldkraiburg sind am vergangenen Wochenende, im Vorfeld des Spiels gegen den ESV Buchloe, mehrere positive Testergebnisse in Sachen „Corona“ aufgetreten – die Begegnung wurde auf Antrag der „Löwen“ verlegt und soll am 15. März nachgeholt werden.

EA Schongau hofft auf ein „Endspiel“ am Sonntag

Sicher – oder zumindest so sicher, wie man in Corona-Zeiten sein kann – ist dagegen, dass die Schongauer in Amberg (Sonntag 18.30 Uhr) antreten werden. Höfler hofft, dass es dann für die „Mammuts“ noch um etwas geht. „Das könnte ja eine Kaffeefahrt werden und dann muss man aufpassen, nicht die Körperspannung zu verlieren und sich nicht vielleicht noch zu verletzen“, sagt der Trainer.

Die Schongauer sind am letzten Wochenende der Aufstiegsrunde so gut wie komplett. Marius Klein und Jonas Lautenbacher fehlen verletzt. Der Kader der „Miners“ gleicht dem aus den jüngsten Partien. Bei Peißenberg fehlen die Langzeitverletzten Martin Andrä, Max Brauer, Manuel Singer und Andreas Kreutterer.