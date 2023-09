„Hier wird mit wenig Geld viel bewegt“: Ein Hoch auf den Schongauer Teamgeist

Von: Paul Hopp

Teilen

Teamvorstellung auf bajuwarische Art: Das Foto zeigt die Bayernligaspieler, Funktionäre und Helfer der EA Schongau beim Weinfest, bei dem die Mannschaften der Eislaufabteilung vorgestellt wurde. © Ralf Ruder

Die EA Schongau hat den Fans ihre Teams präsentiert. Das ging laut dem Verein vor einer stattlichen Kulisse vonstatten. Mit dabei war auch der erste Kontingentspieler.

Schongau – Es ist ja immer so eine Sache mit dem Karriereende. Viele Spieler verkünden es – um dann ein paar Monate später doch wieder als Aktiver auf dem Feld, auf der Bahn oder dem Eis zu stehen. Für Friedrich Weinfurtner gibt es jedenfalls kein Zurück.

Auf die Frage beim Weinfest der EA Schongau, ob er es vielleicht nicht doch wieder wissen will, antwortete er: „Dann hätten wir den Kader nicht mit 22 Mann aufgefüllt – die machen das schon.“

Teamvorstellung bei der EA Schongau

Weinfurtner (33) hat ja auch schon einen anderen Job, an der Seite von Matthias Brahmer bildet er das Managergespann bei den „Mammuts“. Wer nun meint, der ehemalige EAS-Kapitän habe sich angesichts der Zahl 22 in Sachen „Kaderstärke“ vertan, dem sei gesagt: Es hat schon alles seine Richtigkeit. Ein Akteur fehlte bei der traditionellen Mannschaftsvorstellung tatsächlich noch, nämlich der zweite Spieler für die ausländischen Kontingentstellen. Er soll am heutigen Dienstag in Schongau eintreffen. Zumindest so viel wollten die „Mammuts“ verraten: „Das Wappen seiner Nation prägt ein Ahornblatt.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Der andere ausländische Akteur wurde den zahlreich erschienenen Fans am Samstagabend präsentiert: Der finnische Stürmer Ville Saloranta (27) wird künftig für den Bayernligisten auf Torejagd gehen. Es ist das erste Mal, dass die EAS einen Spieler aus dem nordeuropäischen Land verpflichtet hat, sieht man vom Deutsch-Finnen Torhüter Martti Hirvonen ab, der zwischen 2004 und 2006 das Schongauer Tor hütete.

Finne in bayerischer Tracht: Neuzugang Ville Saloranta (r.) wurde den Fans präsentiert. Links Max Edinger, der durchs Programm führte. © Ralf Ruder

Neuzugang aus Finnland für die EAS

Saloranta kommt aus der Kleinstadt Ylivieska (zwischen Vaasa und Oulo in Nähe der Ostsee gelegen) und spielte zuletzt für den belgischen Klub HYC Herentals. Schongau ist die erste Station des Stürmers in Deutschland. Zwei Jahre lang spielte der Rechtsschütze in der zweiten Liga seines Landes, ehe er 2020 zu einer „Europatournee“ mit Gastspielen in Polen und Frankreich aufbrach. In Belgien avancierte er mit 59 Punkten (28 Tore/31 Vorlagen) in 28 Ligaspielen zum drittbesten Scorer. In vier Playoff-Partien kamen nochmals neun Punkte (4 Tore/5 Vorlagen) hinzu.

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Mit seinem Scoring wolle er auch den „Mammuts“ helfen, bekundete der Neuzugang. das Wichtigste sei ihm aber der Teamgeist, so heißt es in einer Mitteilung. Der stimmt offenbar bei den „Mammuts“. Von „Sprade TV“-Kommentator Max Edinger auf der Bühne befragt, gaben viele Spieler an, dass es die Stimmung innerhalb der Mannschaft und die familiäre Atmosphäre im Verein sei, die sie dazu bewege für die „Mammuts“ zu spielen und sie auch – nach Abstechern zu anderen Klubs – dorthin zurückkehren lässt.

Spieler dankt den ehrenamtlichen Helfern

„Hier wird mit wenig Geld viel bewegt“, so lautete eine der Antworten aus dem Kreis der Spieler, was an der EAS besonders sei. „Es ist der richtige Verein für die Entwicklung junger Spieler“ und „Es macht einfach Spaß“ waren weitere Kommentare. Die Interviews nahm Edinger in gewohnt lockerer Art vor. Freilich wurde auch der neue Coach vorgestellt. Stefan Roth ist nun für die sportlichen Belange zuständig. Erste Trainererfahrungen sammelte er im Nachwuchs, es folgten Engagements im Seniorenbereich Engagements beim SC Forst, dem ESV Burgau und dem ESC Geretsried. Spieler Mathias Schuster bedankte sich im Namen der Mannschaft ausdrücklich für all die viele, oft ungesehene ehrenamtliche Arbeit im Verein und Stadion, die das Fundament bildet, auf dem sportlicher Erfolg möglich ist.

Den Auftakt bei der Teamvorstellung bildeten die Schongauer Nachwuchsteams, die von Nachwuchskoordinator und Trainer Andreas Leschinger dem Publikum präsentiert wurden. Spieler von der U7 bis zur U17 standen auf der Bühne. Insgesamt sind über 100 Kinder bei der EAS aktiv. „Lediglich die Lücke der U20 muss noch geschlossen werden“, so eine Mitteilung. Die Aufgabe, als Bindeglied zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft zu dienen, obliegt dem 1b-Team der EAS, das in der Bezirksliga West am Start ist.

Ein umfangreiches Angebot an Getränken und Speisen stand den Besuchern zur Verfügung, darüber hinaus gab’s Musik von „DJ Garboss“. Viele Kinder – und auch erwachsene Fans – nutzten die Möglichkeit, sich in der erstmals aufgestellte Fotobox gemeinsam mit ihrem jeweiligen Lieblingsspieler ablichten zu lassen.

Die Saison in der Bayernliga beginnt für die EA Schongau am Sonntag, 15. Oktober, mit dem Auswärtsspiel gegen den ESC Kempten. Das erste Heimspiel bildet dann das Derby gegen die „Peißenberg Miners“ (Freitag, 20. Oktober). Am kommenden Samstag, 16. September, starten die „Mammuts“ in die Testspiel-Serie.

Testspiele: Samstag, 16. September: EHC Königsbrunn - EAS 16:00; Sonntag, 17. September: Wand. Germering - EAS 17:45; Freitag, 22. September: TSV Peißenberg - EAS 20:00; Sonntag, 24. September: EAS - EC Peiting 17:30; Freitag, 6. Oktober: HC Landsberg - EAS 20:00; Sonntag, 8. Oktober: EAS - ESC Geretsried 17:30.