EA Schongau: „Haben den Gegner einfach fahren lassen“

Von: Roland Halmel

Teilen

Eishockeyspieler Simon Maucher (schwarzes Trikot) von der EA Schongau im Spiel der Aufstiegsrunde gegen den TEV Miesbach. © Roland Halmel

Es gibt Teams, die liegen einem nicht. Im Falle der EA Schongau ist das heuer der TEV Miesbach. Das zeigte sich einmal mehr im Aufstiegsrunden-Duell in Schongau.

Schongau – Auch im dritten Vergleich mit dem TEV Miesbach in dieser Saison gab es für die EA Schongau nichts zu erben. Im Nachholspiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde zogen die „Mammuts“ auf eigenem Eis mit 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) den Kürzeren. Damit blieben die Schongauer auch im dritten Spiel der Aufstiegsrunde sieglos, während die Miesbacher mit dem vierten Sieg im vierten Spiel die Tabellenspitze erklommen.

„Am Sonntag hui und heute pfui“, fasste EAS-Coach Rainer Höfler den über weite Strecken schwachen Auftritt seiner Truppe gegen den TEV zusammen. „Klar ist Miesbach ein starker Gegner und spielerisch besser, aber dann muss man halt einen Schritt mehr machen“, bemängelte Höfler unter anderem die fehlende Laufbereitschaft. Hinzu kamen Probleme in der Zuordnung und der bei der Zweikampfführung. „Körperspiel bei uns hat es Null gegeben. Stattdessen haben wir den Gegner einfach fahren lassen“, ärgerte sich Höfler über sein oftmals sehr zurückhaltend auftretendes Team, das jedoch einen guten Start hinlegte.



EAS-Trainer Höfler ärgert sich über körperloses Spiel

Fritz Weinfurtner vergab zunächst eine Riesenchance, als er am leeren Tor vorbeischoss. Die erste Überzahl der EAS nutzte Roman Tomanek dann aber zur Führung (8.). Aus spitzem Winkel überwand der Slowake Miesbachs Goalie Timon Ewert. Der Treffer gab den Hausherren jedoch keine Sicherheit. Wenig später brachten sie die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone, was Patrick Asselin zum Ausgleich nutzte (10.). Im anschließenden Überzahlspiel brachte Sebastian Deml die Miesbacher sogar in Führung (13.).

In der Folge bekamen die „Mammuts“ zunehmend Probleme gegen den körperlich robusten TEV, der nach langer Zeit wieder in Bestbesetzung antrat. Diesen Umstand wollte Schongaus Coach jedoch nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir waren aber auch gut besetzt.“ Bis auf den verhinderten Milos Vavrusa, für den Förderlizenzspieler David Kaiser in die Bresche sprang, hatte Höflers Team alle Mann zur Verfügung.



Jason Lavallée, der nach sechswöchiger Pause wieder ins EAS-Team zurückkehrte, zeigte sich bemüht. Akzente konnte der Schongauer Topscorer aber kaum setzen. Für Aufregung im ersten Drittel sorgte nur noch Kaiser, der seinen Teamkollegen Florian Seelmann mit den Puck unglücklich am Kopf traf. Der EAS-Angreifer musste darauf mit blutendem Ohr vom Eis.



Viel Stückwerk im Powerplay-Spiel

Im zweiten Drittel war Seelmann aber wieder zurück. Während einer fünfminütigen Überzahl der Hausherren hatte er ebenso wie Sekunden später Mathias Müller die Möglichkeit zum Ausgleich (27.). Ansonsten blieb das Powerplay der Hausherren jedoch Stückwerk. „Wir haben da Sachen gespielt, die wir noch nie trainiert haben“, stellte Höfler verwundert fest. Unmittelbar nach einer Chance von Lavallée (33.) schlugen die Gäste wieder gnadenlos zu. Im Gegenzug erhöhte Christoph Fischhaber auf 3:1 (34.).

Im Anschluss sorgten die vier Unparteiischen für Aufregung. Trotz einer Abseitsstellung von Leonhard Zink ließen sie weiterspielen. Die Miesbacher eroberten daraufhin die Scheibe und schlossen den folgenden Angriff mit einem weiteren Tor ab. Die Unparteiischen versagten dem Treffer nach kurzer Beratung jedoch die Anerkennung. Keinerlei Diskussionen folgten, nachdem Michael Grabmaier einen Konter des TEV mit dem 4:1 abgeschlossen hatte (37.).

Trainer fordert deutliche Steigerung gegen Amberg

Im Schlussdurchgang begannen die „Mammuts“ dann aber doch noch, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren. Tomanek (43.) und Florian Höfler (49.) hatten jeweils eine dicke Chance, beide scheiterten sie aber an Miesbachs Torhüter Ewert. Danach verwalteten die Gäste ihre Führung aber ohne größerer Probleme.



„Da müssen wir uns jetzt gegen Amberg deutlich steigern“, fordert Höfler für das Heimspiel am morgigen Freitag gegen die Oberpfälzer (20 Uhr) eine Reaktion seines Teams. Gegen den ERSC gewannen die „Mammuts“ in der Hauptrunde beide Spiele (5:3, 4:1). Mit acht Punkten in den vier Partien stehen die Amberger in der Tabelle aktuell aber deutlich besser da als die EAS, die erst einen einzigen Zähler aufzuweisen hat.



Statistik: 1. Drittel: 1:0 (7:05) Tomanek (Müller, Lavallée/5-4), 1:1 (9:08) Asselin (Fischhaber, Mangold), 1:2 (12:46) Deml (Fischhaber, Slavicek/5-4). 2. Drittel: 1:3 (33:01) Fischhaber (Asselin), 1:4 (36:48) Grabmaier (Slavicek). 3. Drittel: keine Tore. Strafminuten: Schongau 10, Miesbach 10 + 5 für Bacher (Ellbogencheck). Zuschauer: 114.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.