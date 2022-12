Probleme mit der Anzeigetafel und mit dem Torabschluss

Von: Roland Halmel

Wieder nix: In dieser Szene scheitert Schongaus Tobias Estermaier (schwarzes Trikot) an Miesbachs Torwart Timon Ewert. © Roland Halmel

Eine personell dezimierte EA Schongau hat das Bayernliga-Heimspiel gegen Spitzenreiter TEV Miesbach klar verloren. Für Probleme sorgte die Anzeigetafel.

Schongau – Als eine Nummer zu groß erwies sich der TEV Miesbach für die EA Schongau. Die ersatzgeschwächten „Mammuts“ kamen gegen den Tabellenführer der Bayernliga zu Hause mit 0:5 unter die Räder. „Die Mannschaft hat eine gute Leistung gebracht, aber Miesbach hat so wie ein Spitzenreiter gespielt, und wir hatten auch kein Scheibenglück“, urteilte Schongaus Co-Trainer Markus Ratberger nach der vom Ergebnis her eindeutigen Angelegenheit. „Wir hatten aber durchaus auch Chancen, aber es wollte halt nichts reingehen“, so EAS-Chef Franz Andergassen.

Der Vereinsvorsitzende und seine Crew waren im Mitteldrittel ordentlich ins Schwitzen gekommen, als die Anzeigentafel in der Halle ausgefallen war. „Wenn wir sie nicht wieder zum Laufen bekommen hätten, hätte ein Spielabbruch gedroht“, berichtete Andergassen, der letztlich froh war, dass die Anzeige nach zweimaliger Unterbrechung wieder funktionierte – und so die Partie zu Ende gespielt werden konnte.

EA Schongau bleibt gegen TEV Miesbach ohne Tor

Schongau war stark ersatzgeschwächt: Mit den verletzten Samy Paré und Fritz Weinfurtner sowie dem erkrankten Daniel Holzmann und dem beruflich verhinderten Jonas Schwarzfischer fehlten der EAS vier Stammkräfte. Vor allem der Ausfall von Torjäger Paré schmerzt. „Wir sind am Überlegen, ob wir für ihn Ersatz holen werden“, erklärte EAS-Teammanager Martin Resch. Die Entscheidung darüber sollte nach dem Spiel gegen Pfaffenhofen am Sonntag (Bericht folgt) fallen.

Im ersten Durchgang gestalteten die Schongauer die Partie noch ausgeglichen. Philipp Keil (5.) vergab in Überzahl eine gute Chance zur Führung. Die erzielte stattdessen Miesbachs Felix Feuerreiter (10.), der mit etwas Glück die Scheibe unter den Schonern von EAS-Goalie Daniel Blankenburg zum 1:0 im Tor unterbrachte. Im Anschluss hatten die „Mammuts“ Glück, dass das vermeintliche 2:0 von Max Hüsken (11.) wegen Torraumabseits nicht anerkannt wurde. Wenig später bekam Hüsken eine weitere Chance bei einem Penalty (14.) – Blankenburg ließ sich aber nicht überwinden.

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs musste sich der EAS-Keeper jedoch erneut geschlagen geben. Im Nachsetzen erzielte Patrick Asselin (24.) das 2:0. Gleich im Anschluss verweigerte die Anzeigetafel ihren Dienst. Als es wieder losging, beförderte Stefano Rizzo die Scheibe ins Schongauer Tor. Weil die Uhr dabei aber nicht lief, wurde auch dieser Treffer nicht anerkannt. Danach schickten die Schiedsrichter beide Teams erst einmal in die Kabinen, bis das Problem behoben war.

Nach Wiederbeginn erhöhte Benedikt Pölt (28.) auf 3:0. Auf der Gegenseite hatte Jonas Lautenbacher (35.) Pech, dass sein abgefälschter Schuss an der Latte landete. Marius Klein (40.) ließ eine weitere gute EAS-Chance aus. Im Schlussdrittel zeigten sich die Gastgeber weiter um Resultatsverbesserung bemüht. Die Miesbacher ließen aber nichts anbrennen. Andreas Nowak (43.) erhöhte in Überzahl mit einem Schuss von der Blauen auf 4:0. Michael Grabmaier (57.) sorgte nach einem Bully für den 5:0-Endstand.

Statistik:

EA Schongau 0

TEV Miesbach 5

1. Drittel: 0:1 (9:49) Feuerreiter (Grabmaier, Mechel). 2. Drittel: 0:2 (23:24) Asselin (Endreß, Kirsch), 0:3 (27:43) Pölt (Kirsch). 3. Drittel: 0:4 (42:44) Nowak (Asselin, Endreß/5-4), 0:5 (56:01) Grabmaier (Feuerreiter). Strafminuten: Schongau 10, Miesbach 12. Schiedsrichter: Storf, Saal. Zuschauer: 237.