„Mammuts“ trotz Niederlage deutlich im Aufwind

Von: Roland Halmel

Sein Treffer reichte nicht: Florian Höfler brachte Schongau sechs Minuten vor Schluss mit 3:2 in Führung. Dann aber schlug Gastgeber Buchloe entscheidend zurück. © Roland Halmel

Zum Sieg hat es erneut nicht gereicht, aber dennoch zeigten die „Mammuts“ der EA Schongau beim ESV Buchloe aufsteigende Tendenz. Und einen Punkt gab es auch.

Schongau – Kein Vergleich zum verkorksten Heimspiel gegen den EHC Klostersee zwei Tage zuvor war der Auftritt der EA Schongau in der Bayernliga-Aufstiegsrunde beim ESV Buchloe. Im Gastspiel bei den „Pirates“ waren die Schützlinge von Trainer Rainer Höfler fast wieder die Alten. 84 Sekunden vor Ende kassierten sie das 3:3, schlussendlich mussten sie sich in der Verlängerung mit 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) geschlagen geben.

„Das späte Gegentor war unglücklich, aber an der Leistung gab es nichts auszusetzen. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht“, urteilte Coach Höfler nach dem ersten Punktgewinn in der Aufstiegsrunde. „Das Spiel war flott und ausgeglichen, wobei ich uns in jedem Drittel einen Tick besser gesehen habe“, urteilte Höfler, der durch den Ausfall von Tobias Findl (Leistenbeschwerden) nur acht Stürmer und sechs Verteidiger aufbieten konnte.

Nach Pfostentreffer werden „Mammuts“ mutiger

Nach dem 1:10-Heimdebakel gegen Klostersee zwei Tage zuvor lautete die Devise der „Mammuts“ zunächst einmal: defensiv gut stehen. Dieses Vorhaben gelang den Gästen auch. Bei einem Pfostentreffer von Buchloes Markus Vaitl hatten sie zudem das nötige Glück (6.). Im Laufe des ersten Durchgangs wurden die Schongauer aber immer mutiger. Roman Tomanek scheiterte bei der besten Chance der Schongauer aber an ESV-Schlussmann Johannes Wiedemann (15.). Kurz danach durften die „Pirates“ jubeln, als deren Topscorer Michal Petrak die erste Überzahl für den ESV zum 1:0 nutzte (16.).

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts schlug Petrak erneut zu, als er nach einem Solo EAS-Torhüter Daniel Blankenburg keine Chance ließ – 2:0 (23.). Die Gäste zeigten sich davon aber nicht geschockt. Nachdem sich die Hausherren kurz hintereinander drei Strafzeiten eingehandelt hatten, nutzte Tomanek die doppelte Schongauer Überzahl zum 1:2-Anschlusstreffer (30.). Daniel Holzmann hatte im Anschluss den Ausgleich auf dem Schläger. Er scheiterte bei seiner Konterchance jedoch am Buchloer Torhüter (32.).

Auch im Schlussdurchgang wogte die Partie hin und her. Die „Mammuts“ bremsten die Buchloer immer wieder mit gutem Körperspiel aus. „Aus dem Spiel heraus hat es kaum Chancen für den ESV gegeben“, berichtete Höfler, dessen Team für ihr engagiertes Auftreten dann auch belohnt wurde. Die Schongauer bekamen einen Penalty zugesprochen und den versenkte Tomanek (43.) zum 2:2.

Kurz danach entschied das Schiedsrichtergespann auch für die Hausherren auf Penalty. Vaitl fand in dem stark haltenden Blankenburg jedoch seinen Meister (47.). Beide Teams schenkten sich in der Schlussphase nichts, bis Florian Höfler die EAS im Powerplay erstmals in Führung schoss (55.). Den knappen Vorsprung brachten die Schongauer aber nicht ins Ziel, da ESV-Kapitän David Strodel die Scheibe noch zum 3:3 ins Tor beförderte (59.).

Entscheidung nach 38 Sekunden in der Overtime

Den Schwung, den die Buchloer durch den Ausgleich bekommen hatten, nahmen sie auch in die Verlängerung mit. Einen Scheibenverlust der EAS bestrafte Max Schorer nach nur 38 Sekunden mit dem Buchloer Siegtreffer.

Am heutigen Dienstag (20 Uhr) steht für die Schongauer im heimischen Stadion an der Lechuferstraße das Nachholspiel gegen den TEV Miesbach auf dem Programm (20 Uhr). Dann gibt Torjäger Jason Lavallée nach insgesamt sechs Wochen Pause aufgrund von Sperre und der Schongauer Corona-Auszeit sein Comeback. In der Bayernliga-Hauptrunde gingen für die EAS beide Partien verloren (2:7 zuhause, 3:4 in Miesbach).

Statistik: 1. Drittel: 1:0 (15:13) Petrak (Krafczyk, Schorer/5-4). 2. Drittel: 2:0 (22:58) Petrak (Krafczyk), 2:1 (29:34) Tomanek (Höfler/5-3). 3. Drittel: 2:2 (42:17) Tomanek Penalty), 2:3 (54:11) Höfler (Tomanek/5-4), 3:3 (58:36) Strodel (R. Wittmann, C. Wittmann). Verlängerung: 4:3 (60:38) Schorer (Petrak, Krafczyk). Strafminuten: Buchloe 14, Schongau 6. Zuschauer: 270.