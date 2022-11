„Mammuts“ bringen heimstarke „Löwen“ mit Blitzstart aus dem Konzept

Von: Roland Halmel

Viel Grund zur Freude haben derzeit die „Mammuts“ der EA Schongau in der Eishockey-Bayernliga. © www.holger-wieland.de

Die EA Schongau freut sich über ein perfektes Wochenende: Nach dem Sieg gegen Erding holte das Team auch beim EHC Waldkraiburg die volle Punktzahl.

Schongau – Erstmals in dieser Saison hat sich die EA Schongau an einem Bayernliga-Wochenende die volle Punktausbeute geholt. Nach dem eher glücklichen 5:3-Heimerfolg gegen die „Erding Gladiators“ zeigten die „Mammuts“ beim EHC Waldkraiburg eine starke Leistung, die mit einem 6:2-Sieg belohnt wurde. Durch die sechs Punkte verbesserte sich die EAS auf Rang zwei in der Tabelle.

EA Schongau führt nach erstem Drittel mit 4:0

„Den Grundstein zum Sieg legte die Mannschaft mit den vier Toren im ersten Durchgang“, berichtete EAS-Sprecher Gerhard Siegl. „Ein entscheidender Faktor war, dass die ,Mammuts‘ die torgefährliche erste Reihe des EHC neutralisieren konnten.“ Bei den heimstarken Waldkraiburgern, die zu Hause bis dato noch keinen Punkt abgegeben hatten, erwischten die Schongauer einen Start nach Maß. Kontingentspieler Samy Paré (3.) schoss die Gäste früh mit 1:0 in Führung.

In der Folge ging es hin und her, aus guten Chancen fielen aber keine Treffer. Das änderte sich, als die „Mammuts“ das erste Mal ins Powerplay kamen. Marius Klein (17.) traf zum 2:0. Die Waldkraiburger waren danach komplett von der Rolle, was die EAS gnadenlos ausnutzte. Nur 28 Sekunden brauchten Florian Seelmann (18.) und Florian Höfler (19.), um per Doppelschlag noch im ersten Drittel auf 3:0 und 4:0 zu erhöhen.

Florian Seelmann erzielte den Treffer zum 3:0 und kassierte in der Schlussphase eine Spieldauerstrafe. © Roland Halmel

Als zu Beginn des Mittelabschnitts Paré (22.) zum 5:0 zuschlug, war die Partie so gut wie entschieden. Die Schongauer verwalteten im Anschluss die Führung ohne größere Probleme. Christian Neuert (39.) brachte die Gastgeber kurz vor Drittelende durch einen verwandelten Penalty (39.) etwas heran.

Im Schlussdurchgang waren die „Löwen“ sichtlich um Ergebnisverbesserung bemüht. Doch mit einem Abstaubertor zum 6:1 machte Tristan Gangnon (51.) alles klar. Drei Minuten vor dem Ende kam nochmals Feuer in die Partie, als sich Seelmann mit Sebastian Stanik eine Boxeinlage ohne Handschuhe lieferte. Dafür kassierten beide eine Spieldauerstrafe. Waldkraiburg kam in Überzahl noch zum 2:6 (58.) – ein Tor ausschließlich für die Statistik. rh

Statistik:

EHC Waldkraiburg 2

EA Schongau 6

1. Drittel: 0:1 (2:10) Pare (Höfler, Estermaier), 0:2 (16:55) Klein (Schuster, Lautenbacher/5-4), 0:3 (17:35) Seelmann (Schwarzfischer, Maucher), 0:4 (18:03) Höfler (Holzmann, Pare). 2. Drittel: 0:5 (21:45) Pare (Höfler, Estermaier), 1:5 (38:24) Neuert (Penalty). 3. Drittel: 1:6 (50:43) Gagnon (Velebny), 2:6 (57:20) Maierhofer (Neuert, Judt/4-3). Strafminuten: Waldkraiburg 37, Schongau 35. Schiedsrichter: Ober, Alexander. Zuschauer: 418.