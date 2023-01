„Definitiv kein Schaulaufen“: Coach Ratberger nimmt die „Mammuts“ in die Pflicht

Von: Roland Halmel

Eishockeyspieler Daniel Holzmann von der EA Schongau; Hier im Bayernligaspiel gegen den EHC Königsbrunn. © Roland Halmel

Die „Mammuts“ spielen in der Bayernliga gegen Geretsried und Königsbrunn. Auch wenn die Meisterrunde erreicht ist, will Coach Ratberger kein Larifari sehen.

Schongau – Vier Bayernligateams sind vorzeitig für die Meisterrunde qualifiziert, weil sie nicht mehr aus den besten Acht herausrutschen können. Dazu gehören auch die „Mammuts“ der EA Schongau nach dem 4:2 gegen die „Peißenberg Miners“. Die EAS will auch die verbleibenden vier Partien mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. So könnte die Hauptrundenplatzierung in den Play-offs in Sachen „Heimrecht“ eine Rolle spielen.

„Wir wollen in allen vier Spielen noch ordentlich punkten. Das wird definitiv kein Schaulaufen“, macht EAS-Coach Markus Ratberger deutlich. Es geht auch darum, einem etwaigen Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung aus dem Weg zu gehen. In dieser Hinsicht „wollen wir uns nichts nachsagen lassen“, sagt Ratberger. Der Gegner im Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr), die „River Rats“ des ESC Geretsried, haben noch eine kleine Chance, der Abstiegsrunde zu entgehen. „Sie werden top motiviert bei uns auftreten“, erwartet Ratberger eine schwere Partie.

EA Schongau will gegen Geretsried und Königsbrunn punkten

Unter Stefan Roth, einem guten Freund Ratbergers, lief es für die Geretsrieder zu Saisonbeginn nicht sehr gut. Die sportlich eher schwache Bilanz war aber letztlich nicht der Auslöser, warum der Peißenberger Ende Oktober zurücktrat. Ausschlaggebend waren familiäre Gründe. Als neuen Coach holten die „River Rats“ Hans Tauber. „Nach dem Trainerwechsel sind sie besser geworden“, sagt Ratberger über den Tabellenzehnten, den die EAS im Hinspiel mit 7:3 besiegte. Der beste Scorer bei den Geretsrieder ist Ondrej Horvath, der trotz einer Verletzungspause 29 Punkte (13 Tore/16 Assists) sammelte. Hinter ihm liegt Florian Strobl mit 27 Punkten (10 Tore/17 Assists).

Mit Blick auf die erreichte Meisterrunde sagt Ratberger: „Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen, den jeweiligen Gegner zu unterschätzen.“ Die Gefahr besteht am Sonntag (18 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den EHC Königsbrunn nicht. Die „Pinguine“ liegen mit einem Punkt mehr auf dem Konto direkt vor der EAS auf Platz zwei.

„Das wird bestimmt ein schönes Spiel auf Augenhöhe“, sagt Ratberger. Beim EHC ragt Marco Sternheimer mit 59 Scorerpunkten (31 Tore/28 Vorlagen) heraus – er liegt damit auch ligaweit an Nummer eins. Zudem verfügen die Königsbrunner in Stefan Vajs über einen der besten Goalies der Liga. EAS-Keeper Daniel Blankenburg muss sich mit nur geringfügig schlechteren Statistikwerten aber auch nicht verstecken. „Beide Mannschaften haben in dieser Saison ihre Stärken bewiesen, wir hoffen den 2:1-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen zu können“, erklärt Ratberger.

Personell können die Schongauer bis auf die Langzeitverletzten Samy Paré, Fritz Weinfurtner und Florian Seelmann aus dem Vollen schöpfen. „Jeder hat jetzt die Chance sich jetzt nochmal vor der Zwischenrunde zu zeigen“, so Ratberger.