„Mammuts“ kommen vor dem Derby in Fahrt

Von: Roland Halmel

Schongauer Torjubel: Auf diesem Foto beglückwünschen (von links) Florian Höfler und Matthias Müller ihren Teamkollegen Jason Lavallee, der kurz davor den wichtigen 2:2-Ausgleich erzielt hat. © Roland Halmel

Die „Mammuts“ kommen rechtzeitig vor dem Derby in Fahrt: Gegen den EHC Waldkraiburg holte die EA Schongau einen 0:2-Rückstand auf.

Schongau – Nach engen Spielen als Sieger vom Eis zu gehen, das war der EA Schongau in der Bayernliga-Aufstiegsrunde bisher nicht gelungen. Im Nachholspiel gegen den EHC Waldkraiburg brachen die „Mammuts“ nun diesen Bann. Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg über die „Löwen“, bei dem sie einen 0:2-Rückstand wett machten, hielt die EAS die Chancen auf die Play-off-Teilnahme am Leben.

„Wir hatten die Taktik etwas umgestellt“, berichtete Schongaus Coach Rainer Höfler. Drei Tage zuvor waren die „Mammuts“ von den damals gastgebenden Waldkraiburgern, die ein höllisches Tempo vorlegten, beim 4:7 noch förmlich überfahren worden. Die Schongauer störten im Heimspiel nicht mehr so früh und versuchten, das Mitteldrittel abzudecken, um die Gefahr der Konterangriffe der schnellen Außen des EHC zu reduzieren. „Das hat auch ganz gut funktioniert“, urteilte Höfler, der aber auch noch weitere Erklärungen für den wichtigen Heimerfolg hatte: „Die Mannschaft war bereit, hat gut dagegen gehalten und Daniel im Tor war top.“ In der Tat machte Keeper Daniel Blankenburg einige hochkarätige Möglichkeiten der Gäste zunichte.

Die Schongauer, die durch die Ausfälle von Daniel Holzmann, Simon Maucher und Jonas Lautenbacher erneut ersatzgeschwächt antraten, verzeichneten durch Roman Tomanek (2.) die erste Großchance. In der Folge hatten die Waldkraiburger die größeren Spielanteile. Zwei gefährliche Aktionen von Sebastian Stanik (6.) und Leon Decker (11.) entschärfte Blankenburg. Wenig später stand sein Gegenüber im Fokus: EHC-Keeper Christoph Lode parierte einen Penalty von Florian Seelmann (11.), der davor bei einem Konter leicht behindert worden war, was die kleinlich pfeifenden Unparteiischen bestraften. Auch Kevin Steiner (12.) und Matthias Müller (12.) wussten ihre Chancen nicht zu verwerten. Besser machte es EHC-Stürmer Christian Neuert, der zum 1:0 traf (14.). Eine doppelte Überzahl der „Mammuts“ vor Drittelende brachte dagegen nichts ein.

Im Mittelabschnitt plätscherte die Partie zunächst dahin. Erst nachdem Christof Hradek die Scheibe zum 2:0 (26.) in den EAS-Kosten gestochert hatte, nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Auf eine Großchance von Florian Höfler (26.) folgten ein schwaches Powerplay der Hausherren und eine gute Möglichkeit des EHC (31.). Mit etwas Glück landete dann ein Rückhandschuss von Kevin Steiner (32.) zum 1:2-Anschlusstreffer im Kasten. Das Tor gab den „Mammuts“ Auftrieb. Jason Lavallee (35.) vergab eine Ausgleichschance, um wenig später nach einer guten Scheibeneroberung im gegnerischen Drittel doch zum 2:2 (39.) einzunetzen. Gleich danach verpasste Steiner (40.) die Gelegenheit zur EAS-Führung.

Auch zu Beginn des Schlussdrittels hatte er Pech, als bei Steiners Schuss (41.) die Scheibe kurz vor der Linie liegen blieb. Danach ging es hin und her. Die Schongauer hielten das Tempo der Gäste mit. Tomanek schließlich verwertete – bei einer weiteren Überzahlsituation – ein ideales Zuspiel von Höfler zum 3:2 (52.). In der spannenden Schlussphase stockte den EAS-Fans der Atem, als Waldkraiburgs Patrick Zimmermann (54.) eine Konterchance vergab. Die letzten Minuten spielten die „Mammuts“ in Überzahl dann ohne größere Probleme herunter.

Bereits am heutigen Freitag (20 Uhr) geht es für Schongauer der Kampf um die Play-offs mit dem Heimspiel gegen die „Peißenberg Miners“ weiter. „Das kann wieder hui oder pfui werden, lassen wir uns überraschen“, traut Höfler seinen Mannen im Derby wieder alles zu. Personell schaut es etwas besser aus als im Waldkraiburg-Spiel, da zumindest Maucher wieder zur Verfügung steht. Am Sonntag (18 Uhr) ist die EAS dann beim TEV Miesbach gefordert. „Da ist alles möglich, wenn wir konstant spielen“, erklärt Höfler vor dem Duell beim Tabellenzweiten.

Statistik: 1. Drittel: 0:1 (13:56) Neuert (Stanik, Lode). 2. Drittel: 0:2 (25:19) Hradek (Brenninger, Ludwig), 1:2 (31:40) Steiner (Tomanek, Seelmann), 2:2 (38:03) Lavallee (Müller, Höfler). 3. Drittel: 3:2 (51:57) Tomanek (Höfler, Lavallee/5-4). Strafminuten: Schongau 14, Waldkraiburg 16. Schiedsrichter: M. Fischer, Kees; Filips, L. Fischer. Zuschauer: 97.