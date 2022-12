„Mammuts“ starten furios und haben dann Mühe mit dem Tabellenletzten

Von: Roland Halmel

Teilen

Bei ihm lief es recht ordentlich: Jonas Lautenbacher (links, hier im Heimspiel gegen Waldkraiburg) steuerte zwei Treffer zum Schongauer Sieg in Pfaffenhofen bei. © Roland Halmel

Nach wenigen Minuten lag Bayernligist EA Schongau beim EC Pfaffenhofen schon klar vorn. Danach hatten die favorisierten „Mammuts“ aber Mühe beim Torabschluss.

Schongau – Pflichtaufgabe erfüllt: So lautete das Fazit des letzten Bayernliga- Spiels der EA Schongau in diesem Jahr. Beim Schlusslicht EC Pfaffenhofen setzten sich die Mannen von Trainer Markus Ratberger relativ knapp mit 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) durch.

„Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, berichtete Ratberger. „Wir hätten viel höher gewinnen müssen, aber die Chancenverwertung war schon wie gegen Waldkraiburg schlecht“, so Schongaus Coach. „Aber im Endeffekt zählen die drei Punkte, und über die sind wir froh“, urteilte Ratberger.

Die „Mammuts“, die am heutigen Freitag spielfrei sind und ihr nächstes Spiel erst in einer Woche zu Hause gegen den Nachbarn aus Peißenberg bestreiten, festigten mit dem siebten Auswärtssieg der Saison ihren vierten Platz. Bei einem Vorsprung von inzwischen 14 Punkten auf den Tabellenneunten ist die Teilnahme an der Meisterrunde damit praktisch fix.

Vier Tore in den ersten fünfeinhalb Minuten

In Pfaffenhofen gehörte EAS-Neuzugang Ryan Murphy noch zu den treffsichersten Schongauern. Der 25-jährige US-Amerikaner erzielte drei Treffer, zwei davon in Überzahl. „Ryan ist auf einem guten Weg. Er muss dann aber auch Tore gegen starke Gegner machen“, so Ratbergers Einschätzung. Sein Team, das ohne Marius Klein (angeschlagen), Lubos Velebny (beruflich verhindert) und Tobias Estermaier (krank) antrat, erwischte einen Blitzstart. Jonas Lautenbacher (2.) und Murphy (3.) schossen die Mammuts nach nicht einmal drei Minuten mit 2:0 in Front.

Pfaffenhofens Neuzugang Jan Tlacil brachte die Hausherren aber postwendend auf 1:2 heran (4.). Im ersten Powerplay der EAS in dieser sehr fairen Partie gelang Simon Maucher das 3:1 – zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal fünfeinhalb Minuten absolviert. Danach taten sich die „Mammuts“ mit dem Abschluss aber immer schwerer. Trotz hochkarätiger Möglichkeiten, darunter ein Penalty von Förderlizenzspieler Tim Flammann, hielt der ehemalige Peißenberger im Pfaffenhofener Tor, Jonathan Kornreder, seinen Kasten bis zur ersten Pause sauber. „Nach 20 Minuten hätten wir auch 8:1 führen können“, grummelte Ratberger.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Schongauer zu Beginn jedoch wieder treffsicher. Lautenbacher (22.) und Murphy (26.) während eines EAS-Powerplays erhöhten auf 4:1 und 5:1. Das war es dann aber an Torerfolgen bei der EAS für eine lange Zeit. In der Folge ging die Effizienz bei der Chancenverwertung wieder in den Keller. Pfaffenhofen nutzte indessen einige Nachlässigkeiten der „Mammuts“, um wieder näher zu kommen. Robert Gebhardt markierte das 2:5 aus Sicht der Hausherren (30.).

Im Schlussdrittel machte Murphy mit seinem zweiten Überzahltreffer das halbe Dutzend bei den Schongauern voll (57.). „Danach waren wir wohl schon in der Kabine“, berichtete Ratberger angesichts des merklich nachlassenden Engagements seiner Schützlinge. Dadurch betrieben die Pfaffenhofener in den letzten Minuten durch die Treffer von Jakob Felsoci (58.) und Tlacil (60.) noch ein wenig Ergebniskosmetik.

Bis gestern gab es in Sachen „Spielabbruch in Erding“ von Seiten des Bayerischen Eissportverbandes (BEV) noch keine Entscheidung. „Bis Ende der Woche soll sie aber vorliegen“, berichtete Ratberger.

Statistik:

EC Pfaffenhofen 4

EA Schongau 6

1. Drittel: 0:1 (1:25) Lautenbacher (Höfler, Hoferer), 0:2 (2:41) Murphy (Müller, Gagnon), 1:2 (3:55) Tlacil (Neubauer, Felsoci), 1:3 (5:28) Maucher (Höfler, Schuster/5-4). 2. Drittel: 1:4 (21:55) Lautenbacher (Höfler), 1:5 (25:10) Murphy (Gagnon, Schuster/5-4), 2:5 (29:24) Gebhardt (Hornak, Birk). 3. Drittel: 2:6 (56:34) Murphy (Müller, Gagnon), 3:6 (57:49) Felsoci (Tlacil), 4:6 (59:06) Tlacil. Strafminuten: Pfaffenhofen 12, Schongau 4. Zuschauer: 208.