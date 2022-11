Schongau schon wieder nur in der Fremde

Von: Roland Halmel

Die Gegenwehr hielt sich in Grenzen: Beim Hinspiel vor zwei Wochen behielten die Schongauer (in schwarz-gelben Trikots, hier Simon Maucher) gegen Pegnitz trotz eher durchschnittlicher Leistung ungefährdet mit 6:2 die Oberhand. © Halmel

Weiter warten heißt es für die Fans der EA Schongau, wenn sie ihr Team im eigenen Stadion sehen wollen.

Schongau – Nach den beiden Auswärtsspielen am vergangenen Wochenende in Amberg und bei Ulm/Neu-Ulm sind die „Mammuts“ diesen Freitag (25. November) beim EV Pegnitz (19.30 Uhr) in der Bayernliga zum dritten Mal in Folge in der Fremde im Einsatz. Weil am Sonntag – abgesehen von zwei Nachholpartien – der Spielbetrieb ruht, ist die EAS erst in einer Woche, am Freitag, 2. Dezember, gegen Buchloe wieder im Heimeinsatz.

Im Hinspiel gegen Pegnitz ein Arbeitssieg der Schongauer

Gegen den Aufsteiger aus Oberfranken hatte die EAS am 13. November ihren letzten Auftritt auf eigenem Eis, der mit einem 6:2-Arbeitssieg endete. „Vor allem in Überzahl darf man sie nicht unterschätzen“, so EAS-Coach Rainer Höfler zum EVP, der seine beiden Tore gegen Schongau im Powerplay erzielte. In der vergangenen Woche gelang den Pegnitzern eine faustdicke Überraschung, als sie Tabellenführer Miesbach mit 3:1 bezwangen. Der Liganeuling profitierte dabei von zahlreichen Ausfällen beim Spitzenreiter, aber auch von seinem Heimvorteil. Der EVP hat das einzige Freiluftstadion in der Liga. „Ich war ja schon fast überall, aber da noch nicht“, ist das Gastspiel in Pegnitz für Höfler eine Premiere.

Im Pegnitzer Freiluftstadion drohen am Freitag Niederschläge

Nachdem der Wetterbericht Niederschläge vorhersagt, mit denen zuletzt schon die Miesbacher ihre liebe Mühe hatten, rechnet auch Höfler mit schwierigen äußeren Bedingungen. „Spielstarke Teams könnten damit Probleme haben, darauf müssen wir uns aber einstellen“, hat er seinen Mannen mit auf dem Weg gegeben.

Fragezeichen hinter dem Einsatz von Zink und Seelmann

Personell kann er beim Tabellenvorletzten nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Leonhard Zink und Florian Seelmann waren unter der Woche krank. „Beide werden wohl nicht spielen können“, befürchtet Höfler. Sollten sie ausfallen, dürfe das aber keine Ausrede sein. „Nachdem es zuletzt in zwei Spielen nur einen Punkt gegeben hat, brauchen wir einen Dreier“, macht Höfler deutlich.

Schongaus Trainer mit positiver Hinrunden-Bilanz

Mit der Zwischenbilanz zur Halbzeit der Bayernliga-Hauptrunde ist er indessen absolut zufrieden. „Die Punktausbeute ist in Ordnung, und die Leistung gegen die starken Konkurrenten war gut“, sieht Höfler seine Mannschaft, das auf Platz fünf rangiert, im Soll. Noch dazu hat die EAS noch ein Nachholspiel gegen Schlusslicht Pfaffenhofen in der Hinterhand. „Unser Ziel ist nach wie vor Platz acht. Und da sind wir auf einem guten Weg“, so Höfler.