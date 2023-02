Zu Hause läuft‘s nicht mehr: Murphys Dreierpack ist für „Mammuts“ zu wenig

Von: Roland Halmel

Ausgehebelt: Kevin Steiner (links) und die EA Schongau kassierten am Freitag im Duell mit dem TSV Erding (rechts, Florian Zimmermann) die erste Saisonniederlage. Zuletzt bezwang die EAS den TSV im Penaltyschießen. © Roland Halmel

Die EA Schongau schwächelt in der Meisterrunde auf heimischem Eis. Auch gegen Erding gab es keinen Erfolg. Da half auch ein starker Ryan Murphy nicht.

Schongau – Ein entfesselt aufspielender Ryan Murphy reichte der EA Schongau nicht, um in der Meisterrunde die ersten Heimpunkte einzufahren. Trotz der drei Tore des US-Amerikaners gegen sein früheres Team, die „Erding Gladiators“, unterlagen die „Mammuts“ am Freitagabend mit 3:5.

„Die kämpferische Leistung war in Ordnung, aber Erding hat mehr investiert, sie waren griffiger und aggressiver und haben deshalb verdient gewonnen“, zeigte sich EAS-Coach Markus Ratberger hinterher als fairer Verlierer. Auch die kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfälle von Jonas Lautenbacher, Tobias Estermaier, Stefan Saal und Tobias Hoferer wollte er nicht als Entschuldigung gelten lassen. „Wir hatten genügend Leute“, erklärte Markus Ratberger, der allerdings spielerische Probleme erkannte: „Das hat ab und zu nicht funktioniert.“

Auffällig war dies im ersten Durchgang, der aus Sicht der Schongauer völlig verkorkst war. „Da waren wir nicht bereit“, ärgerte sich Ratberger. Bezeichnend dafür waren zwei Überzahlsituationen der Hausherren, in der sie nur für ein paar Sekunden ins Erdinger Drittel kamen und keinen Schuss auf den gegnerischen Kasten abgaben. Nachdem sich auch die Erdinger anfangs sehr zurückhielten, plätscherte die Partie zunächst ereignislos dahin.

Das erste Powerplay nutzten die Gäste dann aber eiskalt aus. Leo Zink saß letztlich nur 15 Sekunden in der Kühlbox, da hatte es hinter EAS-Goalie Daniel Blankenburg eingeschlagen: Daniel Krzizok (7.) schoss die Erdinger in Führung. Die „Gladiators“ bestimmten in der Folge das Geschehen und sie verzeichneten auch deutlich mehr Chancen. Die beste vergab Tomas Plihal (11.) bei seinem Pfostentreffer. „Wir hätten auch höher zurückliegen können“, konstatierte Ratberger nach dem schwachen Startdurchgang.

Zu Beginn des Mittelabschnitts nutzten die „Gladiators“ die zweite Strafzeit gegen die Hausherren erneut aus: Plihal (25.) fälschte einen Distanzschuss zum 2:0 ab. Praktisch aus dem Nichts gelang Murphy (27.) wenig später der Anschlusstreffer, der die EAS aufweckte. Genau zwei Minuten später war Murphy (29.) erneut zur Stelle, um die Scheibe zum 2:2 ins Erdinger Tor zu stochern. „Im zweiten Drittel waren wir besser“, urteilte Ratberger.

Zu Beginn des Schlussdurchgangs durften die „Mammuts“-Fans erneut jubeln. Murphy (45.) veredelte seinen Alleingang mit der Rückhand zum 3:2. Die etwas glückliche Führung der Gastgeber währte aber nicht lange. Erdings Routinier Michael Trox (49.) glich im Nachsetzen zum 3:3 aus. Der Treffer setzte bei den „Gladiators“ die letzten Reserven frei.

Bei einem Gewühl vor dem EAS-Kasten stocherte Michael Franz (52.) die Scheibe zum 4:3 über die Linie. In der Schlussphase bekamen die Schongauer noch eine Überzahlsituation. Die wussten die Hausherren aber nicht zu nutzen und auch die Herausnahme des Keepers brachte keine Wende. Stattdessen machte Franz (60.) mit einem Schuss ins leere Tor die Heimniederlage der „Mammuts“ perfekt.

Statistik:

EA Schongau 3

TSV Erding 5

1. Drittel: 0:1 (6:06) Krzizok (Michl, Rukajärvi/5-4). 2. Drittel: 0:2 (24:10) Plihal (Michl, Rukajärvi/5-4), 1:2 (25:51) Murphy (Müller, Paré), 2:2 (27:51) Murphy (Müller, Paré). 3. Drittel: 3:2 (44:52) Murphy (Velebny), 3:3 (48:48) Trox (Waldhausen), 3:4 (51:14) Franz (Krzizok, Lorenz), 3:5 (59:13) Franz (Empty-Net-Goal). Strafminuten: Schongau 12, Erding 10. Schiedsrichter: Meineke; Karl. Zuschauer: 463.