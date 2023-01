EAS Teammanager war drauf und dran, sich zu wünschen, „dass wir vielleicht verlieren sollten“

Von: Roland Halmel

Keilerei auf dem Eis: Nach einem heftigen Foul von Ulms Stefan Rodrigues an Schongaus Marius Klein gerieten mehrere Spieler der „Mammuts“ (in Schwarz) und der „Donau Devils“ kurzzeitig aneinander. © Roland Halmel

Die EA Schongau hat zum Abschluss der Bayernliga-Hauptrunde nochmals gewonnen. Das hat allerdings für die Meisterrunde in Sachen „Derbys“ Konsequenzen.

Schongau – Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat die EA Schongau die Bayernliga-Hauptrunde beendet. Groß war die Freude bei den „Mammuts“, nachdem sie den direkten Konkurrenten, den VfE Ulm/Neu-Ulm, nach Verlängerung mit 2:1 niederrangen. Durch die zwei Punkte überholten die Mammuts noch die vor ihnen liegenden Königsbrunner, sodass sie die Runde als Dritter beendeten.

Damit allerdings rutschte die EAS in die für sie weniger attraktive Meisterrunde Gruppe B, in der sie auf Amberg, Erding und erneut Ulm/Neu-Ulm treffen. Auf Derbys gegen Peißenberg und Kempten, die zusammen mit Miesbach und Königsbrunn in der Gruppe A spielen, müssen die Schongauer verzichten.

EA Schongau beendet Bayernliga auf Rang drei

„Ich habe mich in der Verlängerung dabei ertappt, kurzzeitig zu wünschen, dass wir vielleicht verlieren sollten“, räumte EAS-Teammanager Martin Resch nach der Schlusssirene gewisse Gedankenspiele ein. Insgesamt überwog aber schon die Freude über die beachtliche Platzierung. „Schöner wären natürlich die Derbys mit vielen Zuschauern zu Hause gegen Peißenberg und Kempten gewesen, aber wir nehmen es, wie es ist“, meinte EAS-Coach Markus Ratberger zu der Konstellation in der Gruppe B. Am Freitag beginnt die Meisterrunde für die „Mammuts“ mit einer Auswärtspartie gegen Erding, am Sonntag steht das Heimspiel gegen Amberg an.

Die Meisterrunde Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht der Hauptrunde ziehen in die Meisterrunde ein. Dort wird in zwei Gruppen gespielt (Hin- und Rückspiel). Die Runde dauert vom 3. Februar bis 24. Februar. Gruppe A: TEV Miesbach, EHC Königsbrunn, TSV Peißenberg, ESC Kempten. Gruppe B: ERSC Amberg, EA Schongau, VfE Ulm/Neu-Ulm, TSV Erding. Nach der Meisterrunde beginnt am 3. März das Play-off-Viertelfinale (best-of-3). Paarungen: Erster Gruppe A vs. Vierter Gruppe B; Erster Gruppe B vs. Vierter Gruppe A; Zweiter Gruppe A vs. Dritter Gruppe B; Zweiter Gruppe B vs. Dritter Gruppe A. Es folgen das Halbfinale (ab 10. März) und das Finale (ab 24. März). Der Bayernliga-Meister spielt gegen den Meister der der Regionalliga Süd/West den Aufsteiger in die Oberliga aus.

Mit der Vorstellung seiner Truppe gegen Ulm war Ratberger indessen nur in Teilen einverstanden. „Wir waren in den ersten 40 Minuten nicht bereit. Vor allem das erste Drittel war eine Katastrophe“, ärgerte sich der Trainer. EAS-Torwart Daniel Blankenburg hielt die Hausherren mit einigen guten Paraden im Spiel. Beim 0:1 durch Stefan Rodrigues (14.) war der Schongauer Schlussmann allerdings chancenlos. Unmittelbar nach dem Ende der ersten Strafzeit gegen die „Mammuts“ glichen sie aus: Einen Fehler von Ulms Keeper Max Güßbacher bestrafte Matthias Müller (17.) mit dem 1:1.

Im Mitteldrittel leisteten sich beide Teams zahlreiche Fehler im Spielaufbau, die den jeweiligen Kontrahenten zu Konter einluden. Die beiden starken Torleute bügelten die Fehler aber allesamt aus, sodass in dem Durchgang keine Treffer fielen. Erst im Schlussdurchgang nahm die Partie wieder an Fahrt auf.

Massenkeilerei im Schlussdrittel nach Foul

Richtig hitzig wurde es, als Rodrigues ein grobes Foul an Marius Klein beging (53.). Die Folge war eine – kurze – Massenkeilerei und eine Spieldauerstrafe gegen den Ulmer. „Die Aktion war absolut unnötig“, ärgerte sich VfE-Coach Martin Jainz. Klein musste zwar behandelt werden, er konnte später aber weiterspielen.

Die Überzahl, die für 90 Sekunden sogar zwei Mann betrug, wussten die „Mammuts“ aber nicht zu nutzen. Damit blieb es beim 1:1 nach der regulären Spielzeit. In der Verlängerung traf Ulms Florian Döring (61.) den Pfosten. Kurz danach startete die EAS einen Konter, den Kapitän Jonas Lautenbacher (64.) mit dem Siegtreffer zum 2:1 erfolgreich abschloss. „In der Overtime hatten wir das Glück des Glücklichen“, sagte Ratberger.

Statistik:

EA Schongau 2

VfE Ulm/Neu-Ulm n.V. 1

1. Drittel: 0:1 (13:04) Rodrigues (Podesva), 1:1 (17:45) Müller (Murphy, Gagnion). 2. Drittel: keine Tore. 3. Drittel: keine Tore. Verlängerung: 2:1 (61:44) Lautenbacher (Murphy, Seelmann). Strafminuten: Schongau 6, Ulm/Neu-Ulm 31. Schiedsrichter: Saal; Wurm. Zuschauer: 219.