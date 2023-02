Spielabbruch bei der EA Schongau - Nachholtermin wurde genannt

Von: Paul Hopp

Mit vereinten Kräften wurde versucht, das Loch im Eis wieder zu schließen und die Fläche im EAS-Stadion so bespielbar zu machen. © www.holger-wieland.de

Die Bayernliga-Partie zwischen Schongau und Ulm/Neu-Ulm musste abgebrochen werden. Das Resultat ist wichtig für die Play-offs - ein Nachholtermin wurde schon genannt.

Schongau - Da ging nix mehr: Das Spiel in der Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga zwischen der gastgebenden EA Schongau und dem VfE Ulm/Neu-Ulm musste am Freitagabend kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels abgebrochen werden.

Spielabbruch bei der EA Schongau in der Bayernliga

Grund war, wie es hieß, ein Loch auf der Eisfläche, das trotz vielfacher Bemühungen nicht mehr geschlossen werden konnte. Da ein Weiterspielen nicht mehr möglich war, musste die Partie abgebrochen werden.

EA Schongau liegt nach erstem Drittel mit 2:3 zurück

Das Resultat des Duells ist wichtig für die demnächst beginnenden Play-offs. Denn die Partie hat Einfluss auf die Endtabelle in der Gruppe B, in der neben Schongau und Neu-Ulm auch noch der TSV Erding und der ERSC Amberg spielen. Die beiden Kontrahenten traten am Freitag gegeneinander an - die Erdinger „Gladiators“ gewannen mit 6:3.

Da die Partie wichtig ist, wird sie alsbald nachgeholt. Wie auf mehreren Plattformen gemeldet wurde, soll das Spiel zwischen den „Mammuts“ der EA Schongau und den „Donau Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm am Sonntag, 26. Februar, um 17 Uhr nachgeholt werden.

Beim Spielabbruch am Freitag lagen die Schongauer mit 2:3 zurück. Samy Pare hatte die EAS vor rund 300 Zuschauern mit 1:0 in Führung gebracht (2.). Danach waren die „Donau Devils“ am Zug: Jon Jäger (4., 17.) und Dominik Synek (16.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Gäste mit 3:1 vorn lagen. Kevin Steiner (18.) brachte die „Mammuts“ auf 2:3 heran.