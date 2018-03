EA Schongau: Konzentriert, aber abhängig

Eishockey: Verzahnungsrunde Bayernliga/Landesliga

von Jochen Schröder schließen

Das erste von noch drei ausstehenden Endspielen für die Eishockey-Spieler der EA Schongau im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga: Die Mammuts empfangen am heutigen Sonntag den EV Bad Wörishofen, den Tabellenletzten der Verzahnungsrunde.

Schongau – Der Auftakt der Schongauer Mammuts in der Verzahnungsrunde mit der Landesliga war mehr als gut: Nach dem 3:1-Auftakt-Erfolg gegen Reichersbeuren gelang beim EV Bad Wörishofen gar ein 9:2-Auswärtserfolg. Danach lief es jedoch nicht mehr so gut. Aktuell liegen die Schongauer mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Drei Punkte fehlen auf den rettenden dritten Rang, der den Klassenerhalt bedeutet.

Dazu müssen die Schongauer wie berichtet alle verbleibenden drei Partien gewinnen und zudem auf einen Patzer der drittplatzierten Germeringer hoffen. Da kommt es – vielleicht – ganz recht, dass die Mammuts an diesem Sonntag um 17 Uhr den EV Bad Wörishofen empfangen, gegen die sie das Hinspiel ja klar gewonnen haben. „Aber von dem Ergebnis dürfen wir uns nicht täuschen lassen“, sagt EAS-Teammanager Martin Resch und warnt: „Uns wird eine ganz andere Wörishofener Mannschaft am Sonntag gegenüberstehen. Die werden alles versuchen und daran setzten, den letzten Tabellenplatz noch zu verlassen und uns alles abverlangen. Ich kann also nur davor waren, Wörishofen zu unterschätzen.“

Laut Reschs Worten haben die Mammuts in der Woche gut trainiert und gehen die letzten Spiele sehr konzentriert an: „Die Stimmung im Team ist gut, und jeder weiß, was wir von ihm verlangen und erwarten.“ Und: „Bis auf die Langzeit-Verletzten können wir mit dem kompletten Kader in die Partie gehen, wir wollen alle drei Spiele gewinnen.“

Aber sicher werden Resch und die restlichen Mammuts auf das Freitagabend-Spiel zwischen Klostersee und Germering schauen/geschaut haben: „Denn wenn Germering einen Punkt holt, war es das für uns in der Bayernliga.“

Anmerkung der Redaktion: Das Spiel zwischen Klostersee und Germering endete mit einem 5:2-Sieg für Klostersee.