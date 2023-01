1600 Zuschauer sorgen für Rekordkulisse: „Wahnsinnsspiel“ zwischen Schongau und Peißenberg

Von: Roland Halmel

Teilen

Großer Rückhalt für die „Mammuts“: EAS-Torwart Daniel Blankenburg (in Schwarz) vereitelte zahlreiche Chancen der „Miners“. In dieser Szene hat er gegen Peißenbergs Manuel Singer pariert. © Roland Halmel

Da war was los: Rund 1600 Zuschauer wollten das Bayernliga-Derby zwischen Schongau und Peißenberg sehen. Das Siegerteam feierte bis zum nächsten Tag.

Schongau – „Ein Wahnsinnsspiel.“ Dieser Ausdruck war während und nach dem Bayernliga-Spiel zwischen der gastgebenden EA Schongau und den „Peißenberg Miners“ mehrfach zu hören. Die Landkreisrivalen lieferten sich vor einer Rekordkulisse von rund 1600 Zuschauern eine hochklassige, packende und spannende Partie, in der die „Mammuts“ einen 0:2-Rückstand umbogen, um mit einem 4:2-Erfolg vom Eis zu gehen. Der Schongauer Sieg „war verdient“ – da waren sich danach Schongaus Coach Markus Ratberger und Peißenbergs Trainer Stefan Ihsen einig.

Ratberger zollte seiner Mannschaft ein großes Lob: „Ich bin stolz auf die Truppe, was die für einen Charakter zeigte.“ Anders fiel das Fazit naturgemäß bei den Peißenbergern aus: „Wir sind natürlich nicht zufrieden, wir haben das Spiel hinten raus durch individuelle Fehler verloren“, urteilte Ihsen. Dass die Partie nicht etwa 9:7 endete, was angesichts der Vielzahl an Chancen durchaus möglich gewesen wäre, lag an den beiden Torhütern. Daniel Blankenburg (Schongau) und auch Korbinian Sertl (Peißenberg) erwiesen sich als absoluter Rückhalt für ihr jeweiliges Team und wurden nach dem Match verdientermaßen zu den Spielern des Abends gewählt.

„Peißenberg Miners“ mit 2:0-Führung im Derby

Wegen des großen Fan-Andrangs erfolgte das Eröffnungsbully mit einer viertelstündigen Verspätung. Beide Mannschaften, die nicht in Bestbesetzung antreten konnten, legten offensiv sofort los. Der Ex-Peißenberger Tobias Estermaier (2.) prüfte gleich seinen früheren Teamkollegen Sertl. Wenig später schloss „Miners“-Kapitän Martin Andrä ein Solo mit dem 1:0 (3.) ab. Danach ging es weiter hin und her mit Chancen hüben und drüben. Matthias Müller (6.) vergab für die EAS, Moritz Birkner noch in der gleichen Minute für die „Miners“. In der folgenden ersten Überzahl taten sich die Peißenberger im Powerplay schwer. Fast wäre den Hausherren gar der Ausgleich gelungen: Bei einem Break scheiterte Ryan Murphy (9.) jedoch an Sertl. Murphy verzeichnete danach noch einen Pfostentreffer.

Im Mittelabschnitt ging der offene Schlagabtausch weiter. Peißenbergs Dominic Krabbat (23.) verpasste das 2:0. Tristan Gagnon (27.) und Jonas Schwarzfischer (28.) ließen große Ausgleichsmöglichkeiten aus. Stattdessen nutzte Sinan Ondörtoglu (31.) das zweite Powerplay der Gäste, um mit einem platzierten Schuss in den Winkel auf 2:0 zu stellen. Im direkten Gegenzug stand Schwarzfischer (31.) goldrichtig und erzielte per Rückhandschuss das 1:2. Kurz danach lieferten sich Estermaier und Dominik Ebentheuer im ansonsten sehr fairen Derby eine hitzige Ringeinlage, nach der beide auf die Strafbank mussten.

EA Schongau holt Rückstand auf und gewinnt

Auf dem Eis ging es indessen mit Gelegenheiten im Minutentakt weiter. Murphy (35.) und Daniel Holzmann (40.) vergaben Chancen zum zweiten EAS-Tor. Dazwischen scheiterte Krabbat (36.) erneut an Blankenburg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Zu Beginn des Schlussdurchgangs schlug dann die erste Reihe der Schongauer zu: Ein starkes Zusammenspiel mit Murphy veredelte Gagnon (43.) mit dem 2:2. In der Folge machten sich einige kleinen Umstellungen bei den „Mammuts“ bezahlt. Jonas Lautenbacher (50.), von Ratberger von der Abwehr in die Offensive beordert, brachte die EAS nach präzisen Zuspiel von Florian Höfler mit 3:2 in Führung. Nur wenige Sekunden später verloren die Gäste die Scheibe an der eigenen blauen Linie. Leo Zink (51.) fackelte nicht lange, sein verdeckter Schuss landete zum 4:2 ins Tor.

In den letzten Minuten versuchten die „Miners“, den Druck zu erhöhen. Die EAS-Abwehr stand aber sicher und ließ, auch in einer Überzahlsituation der Gäste, kaum noch etwas zu.

Die Feierlichkeiten bei den „Mammuts“ begannen sofort auf dem Eis. Eine „Raupe“ und La-Ola-Wellen bildeten den Auftakt zu einer Siegesparty, die bis weit in den nächsten Tag hineinging.

Statistik:

EA Schongau 4

TSV Peißenberg 2

1. Drittel: 0:1 (2:44) Andrä (Vogl). 2. Drittel: 0:2 (30:00) Ondörtoglu (Malzatzki/5-4), 1:2 (30:36) Schwarzfischer (Maucher, Hoferer). 3. Drittel: 2:2 (42:12) Gagnon (Murphy), 3:2 (49:48) Lautenbacher (Höfler, Klein), 4:2 (50:23) Zink (Gagnon). Strafminuten: Schongau 12, Peißenberg 8. Schiedsrichter: Meineke. Zuschauer: 1523.