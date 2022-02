„Mammuts“ tasten sich vorsichtig in den Liga-Alltag zurück - Neuer Verteidiger verstärkt das Team

Von: Roland Halmel

Künftig in Gelb-Schwarz: Verteidiger Stefan Saal (18) wechselte vom Nachbarn EC Peiting nach Schongau. © ea schongau

Mit Verspätung startet die EA Schongau in die Aufstiegsrunde der Bayernliga. Die „Mammuts“ gehen dieses Vorhaben mit einem neuen Gesicht an.

Schongau – Wie kommt die EA Schongau aus der dreiwöchigen Corona-Pause zurück? Diese Frage wird beantwortet im Heimspiel am heutigen Freitag gegen den EHC Klostersee (20 Uhr) und im Gastspiel am Sonntag beim ESV Buchloe (17 Uhr). Wobei EAS-Coach Rainer Höfler sein Team nach den Trainingseindrücken noch weit entfernt von der Normalform sieht. „Die beiden Spiele sind für uns zum Reinkommen“, ist die Erwartungshaltung von Höfler sehr niedrig.

Diese Woche war Schongaus Kader nach langer Zeit wieder komplett

Am vergangenen Samstag startete er mit acht Mann ins Training. Am Dienstag war der Kader dann komplett auf dem Eis. „Aber trainieren war da nur mit Halbgas möglich“, berichtete Höfler. Da die komplette Truppe vom Virus heimgesucht wurde, machte sich das bei der körperlichen Fitness nachhaltig bemerkbar. „Zu sagen, die Mannschaft wäre fit, ist weit hergeholt“, so Höfler. Seiner Einschätzung nach werden die „Mammuts“ noch etwas brauchen, um wieder zur alten Stärke zu finden.

Zum Start gibt‘s für Schongau alles andere als einen Aufbaugegner

Mit Klostersee bekommen die Schongauer in der Bayernliga-Aufstiegsrunde zum Re-Start alles andere als einen Aufbaugegner vor die Nase gesetzt. „Der EHC ist klarer Favorit, nicht zuletzt wegen unserer Ausgangslage“, so Höfler zum Duell gegen den Gewinner der Bayernliga-Hauptrunde. Gegen die Grafinger hat die EAS diese Saison überhaupt noch nicht gespielt, beide Vergleiche mussten krankheitsbedingt abgesagt werden. Trotz zwischenzeitlicher Ausfälle dominierten die Klosterseer über weite Strecken die Bayernliga, was auch die Statistik untermauerte. Zusammen mit Miesbach verfügt der EHC über den besten Sturm (129 Tore in 25 Partien) und über die mit Abstand kompakteste Abwehr (52 Gegentore). In den beiden bisherigen Spielen der Aufstiegsrunde gingen die Klosterseer, die über einen großen und ausgeglichen Kader verfügen, jeweils als Sieger vom Eis.

Auf Buchloer Sturmduo muss Schongau besonderes Augenmerk haben

Eine ausgeglichene Bilanz – ein Sieg, eine Niederlage – weist dagegen der VfL Buchloe auf. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, so Höfler über den Tabellenachten der Vorrunde, gegen den die EAS auswärts 3:1 gewann und zuhause mit 5:7 unterlag. Herausragend bei Buchloe ist das Stürmerduo Michael Petrak und Alexander Krafczyk. Die beiden haben in der Hauptrunde zusammen fast hundert Scorerpunkte gesammelt. Der beste Torschütze der Schongauer, Jason Lavallée, muss wegen seiner Sperre aus dem Kempten-Spiel am 28. Dezember immer noch zuschauen.

Am nächsten Dienstag geht‘s zum Nachholspiel gegen Miesbach

Beim Nachholspiel am kommenden Dienstag zuhause gegen den TEV Miesbach (20 Uhr) wird der Kanadier aber ins Team zurückkehren. Ansonsten kann Höfler personell aus dem Vollen schöpfen, wobei der EAS-Kader sogar noch Zuwachs bekommen hat. Nachwuchsmann Stefan Saal wechselte vom Nachbarn EC Peiting nach Schongau. „Er macht sich gut. Ich denke, er kann uns verstärken“, freut sich Höfler über den 18-jährigen Verteidiger, der in dieser Saison mit einer Förderlizenz für Kempten bereits Bayernligaluft geschnuppert hat. „Im Spiel gegen Kempten ist uns Stefan mit guter Leistung aufgefallen. Er ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial“, so das Urteil von EAS-Teammanager Martin Resch. Durch den Zugang von Saal haben die „Mammuts“ nun wieder sechs gelernte Verteidiger im Team, wodurch Allrounder Fritz Weinfurtner in die Offensive rückt. „Ansonsten wird es keine großen Änderungen in den Reihen geben“, verrät Höfler.

Keine 2G-Plus-Regel im Schongauer Eisstadion

Eine Änderung gibt es dagegen für die Zuschauer. Weil das Schongauer Eisstadion wegen der offenen Längsseite und der dadurch gegebenen Durchlüftung inzwischen als „offene Sportstätte“ eingestuft wird, entfällt das „Plus“ bei der 2G-Regel für den Zugang. Geimpfte oder genesene Besucher benötigen also keinen zusätzlichen negativen Test, um ins Stadion zu kommen.